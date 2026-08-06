Den högkvalitativa mikrofiberduken kan användas för att torka hundar och andra sällskapsdjur som tvättats. Mikrofiber är mycket sugande och därför speciellt lämpligt för djur. Efter användningen uppstår ingen dålig lukt och duken torkar snabbt. Med måtten 100 × 40 cm är duken tillräckligt stor för större hundar och andra stora djur.