Mikrofiberduk för husdjur
Mikrofiberduk speciellt för att torka av djur, t ex hundar. Absorberar mycket vatten och eliminerar obehaglilg lukt.
Den högkvalitativa mikrofiberduken kan användas för att torka hundar och andra sällskapsdjur som tvättats. Mikrofiber är mycket sugande och därför speciellt lämpligt för djur. Efter användningen uppstår ingen dålig lukt och duken torkar snabbt. Med måtten 100 × 40 cm är duken tillräckligt stor för större hundar och andra stora djur.
Egenskaper och fördelar
Speciell mikrofiberduk
- För att torka djuret efter rengöring.
Microfiber
- Högabsorberande och skyddar mot otrevliga lukter.
Mjuk
- Behagligt för djuret.
Specifikationer
Tekniska data
|Tygfibersammansättning
|80 % polyester, 20 % polyamid
|Färg
|antracit
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|1000 x 600 x 5
Användningsområden
- Husdjur/hundar