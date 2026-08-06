Bilschampo, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l
Ett milt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts.
Ett milt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts. Denna flaska har dubbla säkerhetskorkar vid leverans. Med 3 liters flaskan kan du enkelt fylla på Kärchers 1 liters flaska som passar direkt i Plug & Clean-behållaren på högtryckstvättarna K4-K7 alternativt fylla på behållaren på högtryckstvättarna K2-K3. Följ dessa instruktioner vid användning i Kärchers högtryckstvättar: 1: Avlägsna yttre transportkork. (Svart) 2: Avlägsna inre säkerhetskork. Fyll på 1 liters flaskan 3: Placera flaskan i Plug & Clean-behållaren på högtryckstvätten. Flaskan går att avlägsna från Plug & Clean-behållaren utan att spilla då flaskan är utrustad med en membrankork. Om maskinen ej har Plug & Clean häller man över rengöringsmedlet i avsedd behållare.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|1
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|6
|Vikt (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Produkt
- Kraftigt och särskilt skonsamt multifunktionsrengöringsmedel
- För rengöring av känsliga områden på fordon eller motorcyklar
- Snabb och effektiv rengöring tillsammans med en högtryckstvätt från Kärcher
- Snabbtorkande formula som torkar utan ränder utan behov av manuell putsning efter rengöring
- Ultraglansformula som ger hela bilen en fantastisk glans
- Plug ’n’ Clean-systemet är det lättaste och snabbaste sättet att applicera rengöringsmedel med hjälp av en högtryckstvätt från Kärcher
- Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Tillverkad i Tyskland
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
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Användningsområden
- Fordon