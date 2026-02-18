Impregneringsspray RM 542, 1l
Impregneringsspray som skyddar alla utomhusytor (fasad, sten, trä, plast, metall, textilier) från väta, smuts, mossa och algtillväxt. Skapar en osynlig skyddsfilm som bevarar ytans naturliga struktur.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|1
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|6
|Vikt (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Stenytor
- Träytor
- Textilytor
- Plast
- Metall