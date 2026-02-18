Impregneringsspray RM 542, 1l

Impregneringsspray som skyddar alla utomhusytor (fasad, sten, trä, plast, metall, textilier) från väta, smuts, mossa och algtillväxt. Skapar en osynlig skyddsfilm som bevarar ytans naturliga struktur.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 1
Förpackningsenhet (Del(ar)) 6
Vikt (kg) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,1
Mått (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Användningsområden
  • Stenytor
  • Träytor
  • Textilytor
  • Plast
  • Metall
