Cykelrengöring, 500ml
För att manuellt rengöra motorcyklar och cyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsdamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klibbiga gelformeln.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (ml)
|500
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|8
|Vikt (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|70 x 70 x 240
Produkt
- Förbättrad formula – särskilt effektiv även mot envist bromsdamm
- Gelformula som garanterar perfekt fäste för lätt användning
- Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
- Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Tillverkad i Tyskland
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- P103 Läs etiketten före användning.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
- K5 Classic
- K5 Classic Home
- K5 FJ
- K5 Power Control Flex
- K5 Power Control Flex Home
- K5 Power Control Flex Home & Brush
- K5 Power Control Home Flex Wood
- K5 Premium Smart Control Flex
- K5 WCM
- K7 Premium Power Flex
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Flex
- K7 WCM
- K7 WCM FJ
- KHB 6 Set 18 V Mellantryckstvätt
- OC 4
- OC 6-18
- OC 6-18 Premium
- OC Compact
- OC Foldable
Tidigare års produkter
- G 4.10 M
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150 T 250
- K 3.91 MD plus
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7.700
- K2 Car
- K3 Full Control Car & Home T150
- K3 Home
- K4 Premium
- K4 Premium Home
- K4 Premium eco!ogic Home
- K4 Silent
- K5
- K5 Premium
- K5 Premium Home
- K5 Premium eco!ogic
- K7 Premium
- K7 Premium eco!ogic
- KHB 18-44 Battery Set
Användningsområden
- Motorcyklar och skotrar
- Cyklar