Cykelrengöring, 500ml

För att manuellt rengöra motorcyklar och cyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsdamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klibbiga gelformeln.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (ml) 500
Förpackningsenhet (Del(ar)) 8
Vikt (kg) 0,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,7
Mått (L × B × H) (mm) 70 x 70 x 240
Produkt
  • Förbättrad formula – särskilt effektiv även mot envist bromsdamm
  • Gelformula som garanterar perfekt fäste för lätt användning
  • Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
  • Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
  • Tillverkad i Tyskland
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
  • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  • P103 Läs etiketten före användning.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Användningsområden
  • Motorcyklar och skotrar
  • Cyklar
