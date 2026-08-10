Likalnik na paro pod tlakom EasyFinish
Kakovosten likalnik na paro pod tlakom EasyFinish z optimalno fiksno nastavitvijo temperature in gladko tekočo površino s keramično prevleko omogoča nenaporno likanje. Na voljo je v privlačni črni barvi.
Visokokakovosten likalnik na paro pod tlakom EasyFinish, ki vsebuje gladko tekočo površino s keramično prevleko, gladko drsi po tekstilu, tako so vam lepo zlikana oblačila vedno na dosegu roke. Pri tem je parni tlak ves čas visok, kar pomeni do 50 odstotkov hitrejše likanje. Vendar pa časa ne boste prihranili samo zaradi tlaka: zaradi optimalne fiksne nastavitve temperature za vse vrste tekstila se vam ne bo treba več ukvarjati z nastavitvami temperature in predhodnim sortiranjem perila. Poleg tega se kompakten likalnik ponaša s posebej preprostim upravljanjem in privlačno črno barvo.
Značilnosti in prednosti
Luknje za izstop pare so porazdeljene preko celotne likalne površine
- Enakomeren izpust pare preko celotne likalne površine.
Optimalna, fiksna nastavitev temperature
- Prihrani vam ročno nastavljanje temperature, saj je nastavljena optimalna temperatura primerna za vse vrste tekstila.
Kompaktna velikost
- Za preprostejšo uporabo in prostorsko varčno shranjevanje.
S keramiko prevlečena površina za likanje
- Močno olajša drsenje likalnika.
Enakomeren izpust pare
- 50 % hitrejše ravnanje perila
Funkcija samodejnega izklopa
- Likalnik na paro pod tlakom se po 5 minutah samodejno izklopi – za večjo varnost in nižje stroške električne energije.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,485
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,9
|Mere (D × Š × V) (mm)
|258 x 120 x 124
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Področja uporabe
- Vsa oblačila, ki so primerna za likanje
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