Visokokakovosten likalnik na paro pod tlakom EasyFinish, ki vsebuje gladko tekočo površino s keramično prevleko, gladko drsi po tekstilu, tako so vam lepo zlikana oblačila vedno na dosegu roke. Pri tem je parni tlak ves čas visok, kar pomeni do 50 odstotkov hitrejše likanje. Vendar pa časa ne boste prihranili samo zaradi tlaka: zaradi optimalne fiksne nastavitve temperature za vse vrste tekstila se vam ne bo treba več ukvarjati z nastavitvami temperature in predhodnim sortiranjem perila. Poleg tega se kompakten likalnik ponaša s posebej preprostim upravljanjem in privlačno črno barvo.