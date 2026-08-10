Podaljševalna cev za SC 1
S podaljševalno cevjo za SC 1 boste brez težav lahko očistili tudi težko dostopna mesta kot so vogali ali niše.
S podaljševalno cevjo za SC 1 boste brez težav in napora lahko očistili tudi težko dostopna mesta kot so vogali ali niše. Na cev lahko kadarkoli nataknte tudi druge elemente pribora kot so ročna šoba, zmogljiva šoba ipd.
Značilnosti in prednosti
Kompatibilno z ostalimi elementi pribora
- Primerna namestitev ustreznega elementa pribora na podaljšek cevi, npr. ročna šoba, okrogla krtača ali power šoba.
Prilagodljiv podaljšek cevi za delo brez napora
- Za neproblematično čiščenje težko dostopnih mest.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,245
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,378
|Mere (D × Š × V) (mm)
|375 x 51 x 220
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Delovne površine v kuhinji
- Čiščenje odtokov
- Umivalniki/pomivalna korita
- Pipe
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Kopalnica
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