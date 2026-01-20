FoamStop nevtralni, 125ml
S pomočjo tega tekočega sredstva bo nadležna pena v trenutku odstranjena.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (ml)
|125
|Embalažna enota (Kos(i))
|6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,14
|Mere (D × Š × V) (mm)
|40 x 40 x 140
Značilnosti
- Svež, prijeten vonj
- Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
- Izdelano v Nemčiji
Področja uporabe
- Odstranjevalec pene za sesalnike z vodnim filtrom in parne sesalnike