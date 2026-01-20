FoamStop nevtralni, 125ml

S pomočjo tega tekočega sredstva bo nadležna pena v trenutku odstranjena.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (ml) 125
Embalažna enota (Kos(i)) 6
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,14
Mere (D × Š × V) (mm) 40 x 40 x 140
Značilnosti
  • Svež, prijeten vonj
  • Prilagojeno napravam Kärcher z zajamčeno združljivostjo materialov
  • Izdelano v Nemčiji
FoamStop nevtralni, 125ml
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Odstranjevalec pene za sesalnike z vodnim filtrom in parne sesalnike