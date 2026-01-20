FloorPro čistilo v pršilu RM 748 proizvajalca Kärcher je bil razvit za mehansko vmesno čiščenje premazanih talnih oblog, občutljivih na topila, kot so linolej, guma ali PVC tla. Čistilno sredstvo na osnovi voska, pripravljeno za uporabo, se nanese s strojem z enim diskom za odstranjevanje običajnih madežev, ki jih povzroči pešačenje, hkrati pa popravi in ​​osveži površino. Poleg tega ima njegova posebna formula protizdrsni učinek za večjo varnost.