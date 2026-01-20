FloorPro čistilo v pršilu RM 748, 10l
Pršilna emulzija za zmanjšanje drsenja, na osnovi voska, namenjena vsem gladkim površinam s premazi. Regenerira in osveži premazana tla. Odstranjuje sledi čevljev ter zmanjšuje drsenje.
FloorPro čistilo v pršilu RM 748 proizvajalca Kärcher je bil razvit za mehansko vmesno čiščenje premazanih talnih oblog, občutljivih na topila, kot so linolej, guma ali PVC tla. Čistilno sredstvo na osnovi voska, pripravljeno za uporabo, se nanese s strojem z enim diskom za odstranjevanje običajnih madežev, ki jih povzroči pešačenje, hkrati pa popravi in osveži površino. Poleg tega ima njegova posebna formula protizdrsni učinek za večjo varnost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|8,5
|Teža (Kg)
|9,98
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,813
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 188 x 307
Značilnosti
- pršilna emulzija za čiščenje in nego obremenjenih premazov
- na osnovi voska
- odstranjuje sledi hoje in čevljev
- preprečuje drsenje
- Enostavno za poliranje
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- ne vsebuje VOC
- ne vsebuje topil
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Premazovanje tal