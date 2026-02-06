Fleecové filtračné vrecká KFI 487 pre WD 4/5/6

Extrémne odolné filtračné vrecko z netkanej textílie, ideálne na vysávanie suchých aj vlhkých nečistôt. Vhodné pre mokro-suché vysávače Kärcher.

Extrémne odolné trojvrstvové netkané filtračné vrecká KFI 487 presviedčajú počas používania vďaka vysokému saciemu výkonu a filtrácii prachu. Sú tiež ideálne vhodné na náročné použitie, napr. na vysávanie hrubých a vlhkých nečistôt. Filtračné vrecká boli špeciálne vyvinuté pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 4–7 či KWD 4–6. Súčasťou balenia sú celkovo štyri vrecká.

Vlastnosti a výhody
Trojvrstvový fleecový materiál
  • Pre vysoký sací výkon a vysokú filtráciu prachu počas používania.
  • Extrémne odolné voči roztrhnutiu, vhodné najmä pre náročné aplikácie.
Pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 4–7, KWD 4–6
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 4
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 190 x 13
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty