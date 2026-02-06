Fleecové filtračné vrecká KFI 487 pre WD 4/5/6
Extrémne odolné filtračné vrecko z netkanej textílie, ideálne na vysávanie suchých aj vlhkých nečistôt. Vhodné pre mokro-suché vysávače Kärcher.
Extrémne odolné trojvrstvové netkané filtračné vrecká KFI 487 presviedčajú počas používania vďaka vysokému saciemu výkonu a filtrácii prachu. Sú tiež ideálne vhodné na náročné použitie, napr. na vysávanie hrubých a vlhkých nečistôt. Filtračné vrecká boli špeciálne vyvinuté pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 4–7 či KWD 4–6. Súčasťou balenia sú celkovo štyri vrecká.
Vlastnosti a výhody
Trojvrstvový fleecový materiál
- Pre vysoký sací výkon a vysokú filtráciu prachu počas používania.
- Extrémne odolné voči roztrhnutiu, vhodné najmä pre náročné aplikácie.
Pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 4–7, KWD 4–6
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|4
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 190 x 13
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 6 Control P S 30/6/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T
Oblasti využitia
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty