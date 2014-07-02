Poťah na žehliacu dosku

Špeciálny poťah z bavlny a peny, vysoká priepustnosť vzduchu, umožňuje lepšie prenikanie pary cez prádlo. Ideálny poťah pre prvotriedne výsledky žehlenia.

Poťah na žehliacu dosku v kombinácii bavlny a peny. Poťah sa vyznačuje vyššou priepustnosťou vzduchu, a tým aj lepším prenikaním pary cez žehlené prádlo. Ideálny poťah pre prvotriedne výsledky žehlenia - hodí sa na žehliacu dosku AB 1000.

Vlastnosti a výhody
Kvalitné materiály
  • Bielizeň sa vyžehlí bez záhybov
  • Optimálna priepustnosť pary a vzduchu
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 1200 x 380 x 5