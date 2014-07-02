Poťah na žehliacu dosku
Špeciálny poťah z bavlny a peny, vysoká priepustnosť vzduchu, umožňuje lepšie prenikanie pary cez prádlo. Ideálny poťah pre prvotriedne výsledky žehlenia.
Poťah na žehliacu dosku v kombinácii bavlny a peny. Poťah sa vyznačuje vyššou priepustnosťou vzduchu, a tým aj lepším prenikaním pary cez žehlené prádlo. Ideálny poťah pre prvotriedne výsledky žehlenia - hodí sa na žehliacu dosku AB 1000.
Vlastnosti a výhody
Kvalitné materiály
- Bielizeň sa vyžehlí bez záhybov
- Optimálna priepustnosť pary a vzduchu
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1200 x 380 x 5
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit