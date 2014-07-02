Sacia hadica, metrový tovar, 3/4", 25m
Špirálová hadica odolná voči vákuu ako metrový tovar na individuálne prispôsobenie dĺžky. Vhodná na pripojenie ponorných, záhradných a ponorných tlakových čerpadiel, ako aj domácich vodární a vodných automatov.
Špirálová hadica odolná voči vákuu ako metrový tovar s priemerom 3/4" a celkovou dĺžkou 25m na prepravu a nasávanie vody. Hadica sa dá odstrihnúť na individuálne potrebnú dĺžku. V kombinácii s prípojkami a sacími filtrami Kärcher sa môže využiť ako individuálna sacia súprava. Ideálne sa hodí na pripojenie na ponorné, záhradné a tlakové ponorné čerpadlá, ako aj na prívod vody pomocou domácich vodných automatov a domácich vodární.
Vlastnosti a výhody
Metrový tovar
- Dĺžky hadíc sa dajú individuálne nastrihať. V kombinácii s prípojkami a sacími filtrami sa dajú použiť ako individuálna hadicová súprava.
Špirálová hadica odolná voči vákuu
- Flexibilná hadica na prečerpávanie a nasávanie vody
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (m)
|25
|Priemer
|3/4″
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|4,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 380 x 152
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.