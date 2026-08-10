Sacia súprava, 1,5 m

1,5 m sacia súprava s vákuotesnou nasávacou hadicou pripravenou na pripojenie čerpadiel na 1“ potrubia na sacej strane. Ideálna pre domáce vodné automaty a domáce vodárne.

Jednoduché pripojenie čerpadla priamo na potrubie v dome - pomocou sacej súpravy PerfectConnect s dĺžkou 1,5 m pre 1“ nasávacie potrubia (25 mm). Súprava obsahuje 1,5 m nasávaciu hadicu s priemerom 3/4“ a obojstranný pripájací závit G1 (33,3 mm) ako aj pripájací adaptér pre 1“ nasávacie potrubia. Táto súprava sa dá jednoducho napojiť na saciu stranu záhradných čerpadiel, vodných automatov a domácich vodární pre zásobovanie domácnosti vodou. Jej vysoká flexibilita vedie k výraznému zníženiu hlučnosti pri pevnej inštalácii. Princíp tesnenia PerfectConnect príslušenstva BP značky Kärcher okrem toho umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž a spoľahlivo utesňuje - pre bezporuchovú prevádzku čerpadla.

Vlastnosti a výhody
Pripojenie čerpadla na studňu a potrubia odolné voči vákuu
  • Pri pripojení na čerpadlo na zásobovanie domu vodou sa môže táto hadica použiť ako flexibilné spojenie na nasávacej strane, aby sa vytvorilo spojenie medzi čerpadlom a potrebným systémom, ktoré neprenáša hluk.
Pripájací adaptér pre nasávacie potrubia 1" bez závitu
  • Pripojenie čerpadla na 1“ potrubia bez náradia.
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 1,5
Veľkosť závitu G1
Priemer 3/4″
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 216 x 91 x 245

Výbava

  • Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Oblasti využitia
  • Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.