Sacia súprava, 1,5 m
1,5 m sacia súprava s vákuotesnou nasávacou hadicou pripravenou na pripojenie čerpadiel na 1“ potrubia na sacej strane. Ideálna pre domáce vodné automaty a domáce vodárne.
Jednoduché pripojenie čerpadla priamo na potrubie v dome - pomocou sacej súpravy PerfectConnect s dĺžkou 1,5 m pre 1“ nasávacie potrubia (25 mm). Súprava obsahuje 1,5 m nasávaciu hadicu s priemerom 3/4“ a obojstranný pripájací závit G1 (33,3 mm) ako aj pripájací adaptér pre 1“ nasávacie potrubia. Táto súprava sa dá jednoducho napojiť na saciu stranu záhradných čerpadiel, vodných automatov a domácich vodární pre zásobovanie domácnosti vodou. Jej vysoká flexibilita vedie k výraznému zníženiu hlučnosti pri pevnej inštalácii. Princíp tesnenia PerfectConnect príslušenstva BP značky Kärcher okrem toho umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž a spoľahlivo utesňuje - pre bezporuchovú prevádzku čerpadla.
Vlastnosti a výhody
Pripojenie čerpadla na studňu a potrubia odolné voči vákuu
- Pri pripojení na čerpadlo na zásobovanie domu vodou sa môže táto hadica použiť ako flexibilné spojenie na nasávacej strane, aby sa vytvorilo spojenie medzi čerpadlom a potrebným systémom, ktoré neprenáša hluk.
Pripájací adaptér pre nasávacie potrubia 1" bez závitu
- Pripojenie čerpadla na 1“ potrubia bez náradia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (m)
|1,5
|Veľkosť závitu
|G1
|Priemer
|3/4″
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|216 x 91 x 245
Výbava
- Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.