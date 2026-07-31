Микроволоконные обтяжки для внутренних работ
Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос, 2 шт.
Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос (стеклоочиститель). Для оптимального удаления загрязнений с любых гладких поверхностей.
Особенности и преимущества
Микроволоконная салфетка
- Для мойки окон без образования полос и разводов.
Крепление липучка
- Благодаря липучке, салфетка из микрофибры теперь одевается и снимается на пульверизатор за доли секунды.
Подходит к пульверизатору в комплекте Extra (2.633-129.0)
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Состав текстильного материала
|85% полиэстер; 15% полиамид
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,042
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,073
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 275 x 30
Совместимая техника
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Керамическая плитка
- Зеркала