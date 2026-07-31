Мікроволоконні обтяжки для внутрішніх робіт

Обтяжка з мікроволокна із застібкою-липучкою для установки на пульверизаторі, яким комплектується віконний пилосос, 2 шт.

Обтяжка з мікроволокна із застібкою-липучкою для установки на пульверизаторі, яким комплектується віконний пилосос (склоочисник). Для оптимального видалення забруднень з будь-яких гладких поверхонь.

Особливості та переваги
Мікроволоконна серветка
  • Для миття вікон без утворення смуг і розводів.
Кріплення липучка
  • Завдяки липучці, серветка з мікрофібри тепер одягається і знімається на пульверизатор за частки секунди.
Підходить до пульверизатора в комплекті Extra (2.633-129.0)
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Склад текстильного матеріалу 85% поліестер; 15% поліамід
Колір білий
Вага (кг) 0,042
Вага (з упаковкою) (кг) 0,073
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 70 x 275 x 30
Області застосування
  • Вікна та скляні поверхні
  • Керамічна плитка
  • Дзеркала