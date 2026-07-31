Мікроволоконні обтяжки для внутрішніх робіт
Обтяжка з мікроволокна із застібкою-липучкою для установки на пульверизаторі, яким комплектується віконний пилосос, 2 шт.
Обтяжка з мікроволокна із застібкою-липучкою для установки на пульверизаторі, яким комплектується віконний пилосос (склоочисник). Для оптимального видалення забруднень з будь-яких гладких поверхонь.
Особливості та переваги
Мікроволоконна серветка
- Для миття вікон без утворення смуг і розводів.
Кріплення липучка
- Завдяки липучці, серветка з мікрофібри тепер одягається і знімається на пульверизатор за частки секунди.
Підходить до пульверизатора в комплекті Extra (2.633-129.0)
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Склад текстильного матеріалу
|85% поліестер; 15% поліамід
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,042
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,073
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 275 x 30
Сумісна техніка
Області застосування
- Вікна та скляні поверхні
- Керамічна плитка
- Дзеркала