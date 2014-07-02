Устройство для струйной абразивной очистки, легко устанавливаемое на струйной трубке аппарата высокого давления Kärcher, обеспечивает всасывание абразивного средства и его добавку в струю воды, приобретающую мощный абразивный эффект. Обработка такой струей гарантирует эффективное удаление ржавчины, окалины, старых лакокрасочных покрытий, а также граффити. Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.