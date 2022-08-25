Как выбрать пылесос для автомобиля

Виды пылесосов для уборки в автомобиле

Пылесос для автомобиля – это в большинстве случаев небольшое устройство удлиненной формы, которое позволяет добраться точно до любой щели в салоне. Можно разделить автомобильные пылесосы на 3 вида:

аккумуляторные,

которые питаются от розетки

которые питаются от розетки прикуривателя.

Автомобильный пылесос, питающийся от прикуривателя. Главное преимущество этого аппарата - он точно не разрядится во время уборки. Большинство из них, однако, характеризуются относительно слабой мощностью, следовательно, малой силой всасывания, из-за чего многие места нельзя тщательно очистить. Недостатком также кабель, который может запутаться и мешать Вам во время уборки.

Многие люди, которые сначала выбрали такие аппараты, впоследствии отказываются от использования этих пылесосов именно из-за низкой эффективности.