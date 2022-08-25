Как выбрать пылесос для автомобиля

Всем водителям нравится, когда кузов их машины сияет, а салон чистый и ухоженный. К сожалению, поддерживать такой эффект непросто, так как в интерьере любого автомобиля много углов и узких мест, в которых легко скапливается большое количество мусора и пыли. Чтобы насладиться поездками в чистом приятном салоне, следует регулярно пылесосить автомобиль. Домашнего пылесоса может быть недостаточно, поскольку такие аппараты не могут собираться влажный или тяжелый мусор. К счастью, на рынке есть много разных автомобильных пылесосов.

Как выбрать пылесос для автомобиля

Почему необходимо регулярно пылесосить салон автомобиля?

Очевидно, что ухоженная чистая машина радует глаз и является поводом для гордости. Однако эстетические соображения – не единственная причина, по которой нужно регулярно пылесосить свой автомобиль. На самом деле, автомобиль - отличная среда для размножения бактерий, особенно в холодное время года. Во влажной среде грибок и бактерии размножаются очень быстро, а это приводит к различным заболеванием собственника авто: ОРВИ, аллергические реакции, астма.

Виды пылесосов для уборки в автомобиле

Пылесос для автомобиля – это в большинстве случаев небольшое устройство удлиненной формы, которое позволяет добраться точно до любой щели в салоне. Можно разделить автомобильные пылесосы на 3 вида:

  • аккумуляторные,
  • которые питаются от розетки
  • которые питаются от розетки прикуривателя.

Автомобильный пылесос, питающийся от прикуривателя. Главное преимущество этого аппарата - он точно не разрядится во время уборки. Большинство из них, однако, характеризуются относительно слабой мощностью, следовательно, малой силой всасывания, из-за чего многие места нельзя тщательно очистить. Недостатком также кабель, который может запутаться и мешать Вам во время уборки.

Многие люди, которые сначала выбрали такие аппараты, впоследствии отказываются от использования этих пылесосов именно из-за низкой эффективности.

Аккумуляторный пылесос

Аккумуляторный автомобильный пылесос

Еще одно очень популярное решение – пылесос для автомобиля с аккумуляторным питанием. Благодаря отсутствию кабелей это универсальное устройство можно использовать где угодно, поэтому Вы можете взять его с собой. Он отлично подходит для уборки в автомобиле – им просто добраться даже в уголки, а относительно большая мощность всасывания позволяет удалить все загрязнения. Однако нужно учитывать, что встроенный аккумулятор добавляет вес аппарату. Среди преимуществ аккумуляторных пылесосов, безусловно, можно упомянуть и возможность влажной уборки, доступную в некоторых моделях.

На что обратить внимание при выборе автомобильного аккумуляторного пылесоса?

Чем он больше, тем больше мусора можно собрать за один раз. Но необходимо помнить, что большой бак – это одновременно большие размеры пылесоса. Поэтому, если у Вас есть небольшой автомобиль и собираетесь регулярно пылесосить салон автомобиля, советуем выбрать бак 0,5 л.

Это один из важнейших параметров, который необходимо учитывать при покупке. Для одной полной уборки автомобиля достаточно 20 минут работы. Время заряда аккумулятора также важно – чем оно короче, тем лучше.

В этом плане следует обратить внимание на общие размеры пылесоса, а также на его вес. Чем меньше и легче, тем легче будет добраться до любых щелей и удалить из них грязь.

Перед покупкой следует проверить, что входит в комплект, кроме стандартных насадок. Плюсом, безусловно, являются сменные щетки разного размера, запасные фильтра или дополнительная батарея.

Автомобильный пылесос должен удалять как можно больше загрязнений. Поэтому если он имеет дополнительную функцию влажной уборки, Вы можете с его помощью очистить пролитую жидкость и даже снег.

Какой выбрать аккумуляторный пылесос для уборки автомобиля?

Хозяйственные пылесосы

Если Вы заинтересованы в удобстве и универсальности использования, а также в высокой эффективности, выберите один из многофункциональных аккумуляторных пылесосов Kаrcher. Универсальные модели, которые отлично подойдут для уборки в автомобиле, – WD1 Compact Battery и WD3 Battery с опцией аккумуляторного питания, которые, кроме мощной батареи и большой силы всасывания, могут похвастаться также возможностью как сухой, так и влажной уборки. Они также отлично подходят для работ возле дома и в гараже, подвале.

WD 3 Battery

Бытовые пылесосы

Аккумуляторные пылесосы для квартиры могут подойти для уборки в авто, при условии наличия специальных насадок. К примеру, пылесос Kärcher VC 7 Cordless yourMax с комплектом для уборки в авто. Аппарат отличается легкостью, объемом мусорного бака 0,8 л и работой аккумулятора 60 минут в минимальном режиме. А специальные аксессуары позволят извлечь мусор из любых щелей.

Kärcher VC 7 Cordless yourMax

Ручные пылесосы

Если Вы ищете очень маленький ручной аккумуляторный пылесос, можем посоветовать Вам модель CVH 3 Plus. Этот помощник имеет 2 уровня мощности. С его помощью Вы можете собрать крошки и другой мусор в салоне в любое время и без труда.

CVH 3 Plus

Сетевой пылесос для авто

Если у нас есть свой гараж и именно в нем Вы планируете регулярно пылесосить Ваш автомобиль, разумным решением может стать пылесос для автомобиля, работающего от сети. Хотя он ограничен в мобильности, его преимуществом является большая мощность всасывания, позволяющая эффективно и быстро очистить салон автомобиля. Такие пылесосы легкие и ограничивают Вас по времени работы. Серия хозяйственных пылесосов WD от Karcher отлично убирает грязь не только в салоне авто, но и подойдет для всех видов других работ у дома.

На что обратить внимание при выборе сетевого пылесоса для автомобиля?

При желании выбрать хороший автомобильный пылесос с питанием от сети необходимо обратить внимание на:

  • Длина кабеля – чем длиннее кабель, тем выше мобильность и возможность работы даже на большом расстоянии от розетки. 
  • Длина шланга также важна для пылесоса, позволяющая свободно маневрировать в салоне автомобиля или при других уборочных работах.
  • Специальные аксессуары – автомобильные пылесосы с питанием от сети в основном носят универсальный характер, поэтому обязательно проверьте ассортимент насадок.
  • Дополнительные функции – покупая пылесос для авто, следует выбрать модель с дополнительными функциями, такими как, например, возможность влажной уборки или функция выдува воздуха, которые увеличивают функциональность и универсальность пылесоса и позволяют использовать его и в других работах у дома.


Пылесосы Karcher с легкостью справятся с грязью в Вашем авто. Многофункциональные, автономные и мощные аппараты помогут качественно убирать и сэкономить время и средства на клининговых услугах.

Сетевой пылесос для авто

Часто задаваемые вопросы

Да, современные аккумуляторные бытовые пылесосы Kärcher отлично подходят для уборки автомобиля при наличии специальных насадок. Например, VC 6 Cordless Premium отличается небольшим весом, оснащён контейнером для мусора объёмом 0,65 л и работает до 50 минут в минимальном режиме. Комплект для уборки автомобиля позволяет эффективно удалять загрязнения даже из самых труднодоступных мест.

Сначала салон рекомендуется пропылесосить, удалив пыль и крошки. Для глубокой очистки тканевых сидений и обивки лучше использовать моющий пылесос: он распыляет моющий раствор в волокна ткани и сразу же всасывает его вместе с загрязнениями. Это обеспечивает глубокую очистку текстиля и помогает удалить въевшуюся грязь.

Для уборки салона наиболее полезны узкие удлинённые насадки, позволяющие очищать труднодоступные места и щели, а также сменные щётки разных размеров для различных поверхностей.

Для ежедневной сухой уборки салона она не является обязательной. Однако если необходимо собирать пролитую жидкость или влажный мусор, стоит выбрать многофункциональный хозяйственный аккумуляторный пылесос, например WD 1 Compact Battery или WD 3 Battery. Эти модели подходят как для сухой, так и для влажной уборки и будут полезны не только в автомобиле, но и в гараже или подвале..

Для эффективного удаления шерсти животных важны высокая сила всасывания и удобный доступ к складкам сидений. Для полноценной уборки подойдут аккумуляторные бытовые модели с комплектом для автомобиля, например VC 7 Cordless yourMax. Для быстрого локального удаления крошек и шерсти удобен компактный ручной CVH 2 Plus с двумя уровнями мощности.

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