Как выбрать пылесос для автомобиля
Всем водителям нравится, когда кузов их машины сияет, а салон чистый и ухоженный. К сожалению, поддерживать такой эффект непросто, так как в интерьере любого автомобиля много углов и узких мест, в которых легко скапливается большое количество мусора и пыли. Чтобы насладиться поездками в чистом приятном салоне, следует регулярно пылесосить автомобиль. Домашнего пылесоса может быть недостаточно, поскольку такие аппараты не могут собираться влажный или тяжелый мусор. К счастью, на рынке есть много разных автомобильных пылесосов.
Почему необходимо регулярно пылесосить салон автомобиля?
Очевидно, что ухоженная чистая машина радует глаз и является поводом для гордости. Однако эстетические соображения – не единственная причина, по которой нужно регулярно пылесосить свой автомобиль. На самом деле, автомобиль - отличная среда для размножения бактерий, особенно в холодное время года. Во влажной среде грибок и бактерии размножаются очень быстро, а это приводит к различным заболеванием собственника авто: ОРВИ, аллергические реакции, астма.
Виды пылесосов для уборки в автомобиле
Пылесос для автомобиля – это в большинстве случаев небольшое устройство удлиненной формы, которое позволяет добраться точно до любой щели в салоне. Можно разделить автомобильные пылесосы на 3 вида:
- аккумуляторные,
- которые питаются от розетки
- которые питаются от розетки прикуривателя.
Автомобильный пылесос, питающийся от прикуривателя. Главное преимущество этого аппарата - он точно не разрядится во время уборки. Большинство из них, однако, характеризуются относительно слабой мощностью, следовательно, малой силой всасывания, из-за чего многие места нельзя тщательно очистить. Недостатком также кабель, который может запутаться и мешать Вам во время уборки.
Многие люди, которые сначала выбрали такие аппараты, впоследствии отказываются от использования этих пылесосов именно из-за низкой эффективности.
Аккумуляторный автомобильный пылесос
Еще одно очень популярное решение – пылесос для автомобиля с аккумуляторным питанием. Благодаря отсутствию кабелей это универсальное устройство можно использовать где угодно, поэтому Вы можете взять его с собой. Он отлично подходит для уборки в автомобиле – им просто добраться даже в уголки, а относительно большая мощность всасывания позволяет удалить все загрязнения. Однако нужно учитывать, что встроенный аккумулятор добавляет вес аппарату. Среди преимуществ аккумуляторных пылесосов, безусловно, можно упомянуть и возможность влажной уборки, доступную в некоторых моделях.
На что обратить внимание при выборе автомобильного аккумуляторного пылесоса?
Какой выбрать аккумуляторный пылесос для уборки автомобиля?
Хозяйственные пылесосы
Если Вы заинтересованы в удобстве и универсальности использования, а также в высокой эффективности, выберите один из многофункциональных аккумуляторных пылесосов Kаrcher. Универсальные модели, которые отлично подойдут для уборки в автомобиле, – WD1 Compact Battery и WD3 Battery с опцией аккумуляторного питания, которые, кроме мощной батареи и большой силы всасывания, могут похвастаться также возможностью как сухой, так и влажной уборки. Они также отлично подходят для работ возле дома и в гараже, подвале.
Бытовые пылесосы
Аккумуляторные пылесосы для квартиры могут подойти для уборки в авто, при условии наличия специальных насадок. К примеру, пылесос Kärcher VC 7 Cordless yourMax с комплектом для уборки в авто. Аппарат отличается легкостью, объемом мусорного бака 0,8 л и работой аккумулятора 60 минут в минимальном режиме. А специальные аксессуары позволят извлечь мусор из любых щелей.
Ручные пылесосы
Если Вы ищете очень маленький ручной аккумуляторный пылесос, можем посоветовать Вам модель CVH 3 Plus. Этот помощник имеет 2 уровня мощности. С его помощью Вы можете собрать крошки и другой мусор в салоне в любое время и без труда.
Сетевой пылесос для авто
Если у нас есть свой гараж и именно в нем Вы планируете регулярно пылесосить Ваш автомобиль, разумным решением может стать пылесос для автомобиля, работающего от сети. Хотя он ограничен в мобильности, его преимуществом является большая мощность всасывания, позволяющая эффективно и быстро очистить салон автомобиля. Такие пылесосы легкие и ограничивают Вас по времени работы. Серия хозяйственных пылесосов WD от Karcher отлично убирает грязь не только в салоне авто, но и подойдет для всех видов других работ у дома.
На что обратить внимание при выборе сетевого пылесоса для автомобиля?
При желании выбрать хороший автомобильный пылесос с питанием от сети необходимо обратить внимание на:
- Длина кабеля – чем длиннее кабель, тем выше мобильность и возможность работы даже на большом расстоянии от розетки.
- Длина шланга также важна для пылесоса, позволяющая свободно маневрировать в салоне автомобиля или при других уборочных работах.
- Специальные аксессуары – автомобильные пылесосы с питанием от сети в основном носят универсальный характер, поэтому обязательно проверьте ассортимент насадок.
- Дополнительные функции – покупая пылесос для авто, следует выбрать модель с дополнительными функциями, такими как, например, возможность влажной уборки или функция выдува воздуха, которые увеличивают функциональность и универсальность пылесоса и позволяют использовать его и в других работах у дома.
Пылесосы Karcher с легкостью справятся с грязью в Вашем авто. Многофункциональные, автономные и мощные аппараты помогут качественно убирать и сэкономить время и средства на клининговых услугах.
Часто задаваемые вопросы
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