Як вибрати пилосос для автомобіля

Види пилососів для прибирання в автомобілі

Пилосос для автомобіля - це в більшості випадків невеликий пристрій подовженої форми, який дозволяє дістатися точно до будь-якої щілини в салоні. Можна розділити автомобільні пилососи на 3 види:

акумуляторні,

живлення від розетки

живлення від розетки прикурювача.

Автомобільний пилосос, що живиться від прикурювача. Серед основних переваг цього рішення є той факт, що в процесі використання він точно не розряджається. Більшість із них, однак, характеризуються відносно слабкою потужністю, отже, малою силою, що всмоктує, через що багато місць не можна ретельно очистити. Недоліком є ​​також кабель, який може заплутатися і заважати Вам під час прибирання.

Багато людей, які спочатку обрали таке рішення, згодом відмовляються від використання цих пилососів саме через низьку ефективність.