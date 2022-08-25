Як вибрати пилосос для автомобіля

Усім водія подобається, коли кузов їх машини сяє, а салон чистий та доглянутий. На жаль, підтримувати такий ефект непросто, так як інтер'єр будь-якого автомобіля рясніє численними кутами та тріщинами, в яких легко накопичується велика кількість сміття та пилу. Щоб насолодитися поїздками в чистому приємному салоні, варто регулярно пилососити автомобіль. Однак, звичайного побутового пилососа недостатньо. На щастя, на ринку є багато різних автомобільних пилососів.

Як вибрати пилосос для автомобіля

Чому необхідно регулярно пилососити салон автомобіля?

Очевидний факт полягає в тому, що доглянута чиста машина тішить око і є приводом для гордості. Однак естетичні міркування – не єдина причина, через яку треба регулярно пилососити свій автомобіль. У численних закутках легко накопичуються всілякі забруднення, особливо в осінньо-зимовий період, коли на взутті багато бруду. Разом з ними в автомобіль потрапляють бактерії та грибки, які можуть розмножуватися та негативно впливати на наше здоров'я, особливо якщо проводити більшу частину дня у дорозі.

Види пилососів для прибирання в автомобілі

Пилосос для автомобіля - це в більшості випадків невеликий пристрій подовженої форми, який дозволяє дістатися точно до будь-якої щілини в салоні. Можна розділити автомобільні пилососи на 3 види:

  • акумуляторні,
  • живлення від розетки
  • живлення від розетки прикурювача.

Автомобільний пилосос, що живиться від прикурювача. Серед основних переваг цього рішення є той факт, що в процесі використання він точно не розряджається. Більшість із них, однак, характеризуються відносно слабкою потужністю, отже, малою силою, що всмоктує, через що багато місць не можна ретельно очистити. Недоліком є ​​також кабель, який може заплутатися і заважати Вам під час прибирання.

Багато людей, які спочатку обрали таке рішення, згодом відмовляються від використання цих пилососів саме через низьку ефективність.

Акумуляторний пилосос

Акумуляторний автомобільний пилосос

Ще одне дуже популярне рішення – пилосос для автомобіля з акумуляторним живленням. Завдяки відсутності кабелів цей універсальний пристрій можна використовувати будь-де, тому Ви можете взяти його з собою буквально скрізь. Він відмінно працює всередині автомобіля - легше дістатися навіть у кутки, а відносно велика потужність всмоктування дозволяє видалити всі забруднення. Проте треба зважати на те, що вбудований акумулятор є зручним рішенням, але такий апарат буде досить важким. Серед переваг акумуляторних пилососів, безперечно, можна згадати і можливість вологого прибирання, доступну в деяких моделях.

На що звернути увагу при виборі акумуляторного автомобільного пилососа?

Чим більше резервуар, тим більше сміття можна зібрати за один раз. Але необхідно пам'ятати, що великий резервуар – це одночасно великі розміри всього пилососу. Тому, якщо Ви маєте невеликий автомобіль і збираєтесь регулярно пилососити салон автомобіля, радимо обрати резервуар 0,5 л.

Це один з найважливіших параметрів, який необхідно враховувати при покупці. Для одного повного прибирання автомобіля достатньо 20 хвилин роботи. Час заряду акумулятора також важливий - чим він коротший, тим краще.

У цьому плані слід звернути увагу на загальні розміри пилососа, а також на його вагу. Чим менше і легше, тим легше буде дістатися будь-яких щілин і видалити з них бруд.

Перед покупкою варто перевірити, що входить до комплекту, крім стандартних елементів. Плюсом, безперечно, є змінні щітки різного розміру, запасні фільтри або додаткова батарея.

Автомобільний пилосос повинен видаляти якнайбільше забруднень. Тому якщо він має додатково функцію вологого прибирання, Ви можете з його допомогою очистити пролиту рідину та навіть сніг.

Який вибрати акумуляторний пилосос для прибирання автомобіля?

Господарські пилососи

Якщо Ви зацікавлені у зручності та універсальності використання, а також у високій ефективності, виберіть один з акумуляторних багатофункціональних пилососів Kаrcher. Універсальні моделі, які чудово підійдуть як автомобільні пилососи, - WD1 Compact Battery і WD3 Battery з опцією акумуляторного живлення, які, крім потужної батареї і великої сили всмоктування, можуть похвалитися також можливістю як сухого, так і вологого прибирання. Вони також чудово підходять для інших робіт біля будинку та у гаражі, підвалі.

WD 3 Battery

Побутові пилососи

Акумуляторні пилососи для квартири також можуть підійти для прибирання в авто, при умові наявності спеціальних насадок. Наприклад, пилосос Kärcher VC 7 Cordless yourMax з комплектом для прибирання в авто. Апарат відрізняється легкістю, об’ємом баку для сміття 0,8 л та роботою акумулятора 60 хвилин у мінімальному режимі. А спеціальні аксесуари дозволять дістати сміття з будь-яких щілин.

Kärcher VC 7 Cordless yourMax

Ручні пилососи

Якщо Ви шукаєте ручний акумуляторний дуже маленький пилосос, можемо порадити Вам модель CVH 3 Plus. Цей маленький помічний має 2 рівня потужності. З його допомогою Ви можете зібрати крихти та інше сміття у салоні у будь-який час та без зусиль.

CVH 3 Plus

Мережевий пилосос для авто

Очевидний факт полягає в тому, що доглянута чиста машина тішить око і є приводом для гордості. Однак естетичні міркування – не єдина причина, через яку треба регулярно пилососити свій автомобіль. У численних закутках легко накопичуються всілякі забруднення, особливо в осінньо-зимовий період, коли на взутті багато бруду. Разом з ними в автомобіль потрапляють бактерії та грибки, які можуть розмножуватися та негативно впливати на наше здоров'я, особливо якщо проводити більшу частину дня у дорозі.

На що звернути увагу при виборі мережевого пилососу для автомобіля?

За бажання вибрати хороший автомобільний пилосос із живленням від мережі, необхідно звернути увагу на:

  • Довжина кабелю - чим довше кабель, тим вища мобільність і можливість роботи навіть на великій відстані від розетки. Однак, щоб при прибиранні нам не заважав шнур, який плутається біля ніг, зверніть увагу, чи вибрана модель має можливість скрутити кабель до потрібної довжини.
  • Довжина шлангу - як довжина кабелю, так само важлива довжина шланга для пилососа, що дозволяє вільно маневрувати в салоні автомобіля або при інших прибиральних роботах.
  • Спеціальні аксесуари - автомобільні пилососи з живленням від мережі в основному мають універсальний характер, тому обов'язково перевірте асортимент насадок.
  • Додаткові функції - купуючи пилосос  для авто, варто вибрати модель з додатковими функціями, такими як, наприклад, можливість вологого прибирання або функція видуву повітря, які збільшують функціональність та універсальність пилососу і дозволяють використовувати його і в інших роботах біля будинку.

Пилососи  Karcher з легкістю впораються з брудом у Вашому авто. Багатофункціональні, автономні та потужні апарати допоможуть якісно прибирати та заощадити Ваш час та кошти на клінінгових послугах. 

Мережевий пилосос для авто

Поширені запитання

Так, сучасні акумуляторні побутові пилососи Kärcher чудово підходять для прибирання в авто за наявності спеціальних насадок. Наприклад, VC 6 Cordless Premium вирізняється легкістю, має контейнер для сміття об'ємом 0,65 л і роботу акумулятора до 50 хвилин у мінімальному режимі, а комплект для прибирання в авто дозволяє дістати сміття з будь-яких щілин.

Спочатку салон варто пропилососити від пилу та крихт, а для глибокого очищення тканинних сидінь і оббивки використати миючий пилосос: він розпилює мийний розчин у волокна й одразу всмоктує його разом із брудом. Це забезпечує глибоке очищення текстилю та видалення в'їдених забруднень.

Для салону авто найкорисніші вузькі насадки подовженої форми, які дозволяють дістатися до будь-якої щілини, а також змінні щітки різного розміру.

Для щоденного сухого прибирання салону вона не обов'язкова. Але якщо потрібно збирати пролиту рідину чи вологе сміття, варто обрати багатофункціональний господарський пилосос з акумуляторним живленням — наприклад, WD 1 Compact Battery або WD 3 Battery. Вони підходять як для сухого, так і для вологого прибирання й будуть корисні не лише в авто, а й у гаражі чи підвалі.

Для шерсті тварин важлива достатня сила всмоктування та зручний доступ до складок сидінь. Для повноцінного прибирання підійдуть акумуляторні побутові моделі з комплектом для авто (наприклад, VC 7 Cordless yourMax), а для швидкого точкового збору крихт і шерсті — компактний ручний CVH 2 Plus із двома рівнями потужності.

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