Очистка Тонкокаменной Плитки: Практические Советы
Тонкокаменная плитка — это современное и надежное напольное покрытие, которое идеально сочетает привлекательный внешний вид, высокую износостойкость и устойчивость к скольжению. Благодаря низкому уровню водопоглощения она особенно хорошо подходит для зон с повышенной нагрузкой, таких как фойе, коридоры или санитарные помещения.
Однако, чтобы такая плитка не теряла своего вида со временем, важно регулярно проводить химчистку тонкокаменной плитки с использованием соответствующих моющих средств и оборудования. Это позволяет не только сохранить эстетику покрытия, но и поддерживать гигиену в помещении на высоком уровне.
Прочное и устойчивое к скольжению напольное покрытие
Тонкокаменная плитка — популярное и современное напольное покрытие, которое сочетает прочность, износостойкость и надежную устойчивость к скольжению. Благодаря очень низкому показателю водопоглощения этот материал идеально подходит для помещений с высокой нагрузкой — от кухонь и мастерских до гостиничных фойе, ресторанов и железнодорожных платформ.
Тонкокаменная плитка изготавливается из обработанного однородного керамического материала. Порошковая масса прессуется под высоким давлением и обжигается при температуре свыше 1200 °C, плотно спекаясь в процессе. В результате получается чрезвычайно твёрдое и прочное напольное покрытие с очень низкой водопоглощающей способностью (менее 0,5% по весу), что обеспечивает возможность его использования на открытом воздухе, так как в плитке не накапливается вода и сколы случаются крайне редко, даже в мороз. Существуют различные типы тонкокаменной плитки: плитка с обработанной поверхностью (брашированной, шлифованной и полированной) и необработанная плитка с текстурированной или натуральной поверхностью.
Поскольку все эти виды тонкокаменной плитки имеют микропористую поверхность, через нее могут проникать очень мелкие частицы грязи. Это проникновение можно усилить, используя моющие средства с поверхностно-активными веществами (ПАВ). ПАВ уменьшают поверхностное натяжение воды, облегчая ее проникновение в мелкие поры для более простого переноса загрязнителей и частиц грязи. Повторному загрязнению также способствуют остатки ПАВ на поверхности.
Это приводит к посерению, что представляет проблему при очистке пола. Требования по чистоте, сохранению ценности и предотвращению скольжения могут быть соблюдены только с применением надлежащих чистящих средств и салфеток из микрофибры, которые удаляют грязь с текстуры поверхности.
Уборка с помощью поломоечных машин
Для качественной очистки тонкокаменной плитки в рабочих помещениях и зонах с высокой нагрузкой целесообразно использовать поломоечную машину. Такой метод позволяет достичь глубокой очистки даже при стойких загрязнениях, которые проникают в микропористую структуру плитки. Вода смешивается с профессиональным моющим средством или подаётся отдельно в бак для чистой воды, после чего раствор наносится на поверхность с помощью моющей головки с щётками. Под давлением щёток эффективно удаляются грязь и жир, а отработанная жидкость сразу же всасывается в бак для грязной воды.
Правильная модель: преимущества поломоечной машины с роликовой головой
Особенно эффективной считается роликовая моющая голова с цилиндрическими щетками. Она обеспечивает одновременное предварительное подметание и влажную очистку. Для более деликатных поверхностей или труднодоступных участков также подходит дисковая щеточная голова.
Успех зависит от скорости
Когда нужно обеспечить наилучший результат, глубокая очистка тонкокаменной плитки не обязательно предполагает использование дополнительных средств. Важнейшим фактором является скорость вращения роликов из микрофибры (400-1100 об/мин в зависимости от типа машины). Высокая скорость означает, что грязь удаляется, а не остается на валиках. Благодаря этому валики самоочищаются и обеспечивают равномерность уборки.
Кроме того, нет необходимости в трудоемкой очистке валиков из микрофибры после уборки. Достаточно просто промыть их под краном. Валики из микрофибры следует сушить отдельно от машины, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.
Поддерживающая очистка тонкокаменной плитки
Поддерживающая очистка роликовой поломоечной машиной
Для механической поддерживающей очистки средство для чистки тонкокаменной плитки без поверхностно-активных веществ (0,5 – 3%) равномерно наносится моющей головкой поломоечной машины и роликами из микрофибры, втирается в плитку, а разрыхленная грязь всасывается обратно в том же процессе (одноэтапный метод). Это позволяет равномерно распределить средство по плитке, а затем в процессе очистки собрать загрязнения с помощью роликов из микрофибры для эффективной очистки швов плитки от плесени. Ополаскивать ролики чистой водой не нужно. Важно отметить, что очистка плиточных швов является критическим этапом, который обеспечивает долговечность и эстетичный вид поверхности.
Для поддерживающей очистки небольших поверхностей и уборки труднодоступных мест рекомендуется использовать небольшие и компактные поломоечные машины. При выборе средства для чистки тонкокаменной плитки следует обращать внимание не только на эффективность, но и на отсутствие поверхностно-активных веществ в составе. Это поможет разрыхлить грязь и предотвратить повторное загрязнение.
Поддерживающая очистка небольших площадей и зон, заполненных предметами и мебелью, с помощью аппарата для очистки поверхностей
Для очистки небольших площадей и участков, заполненных предметами и мебелью, или зон неудобной формы аппарат для очистки поверхностей с падами из микрофибры может быть эффективнее поломоечной машины.
Подготовка: Удалите мелкую грязь (пылесосом или салфетками из микрофибры)
Удалите стойкие загрязнения одноэтапной или двухэтапной влажной протиркой салфетками из микрофибры.
Одноэтапная уборка: Протрите напольное покрытие за один этап. Разрыхленная грязь собирается, а стойкая грязь может остаться на покрытии.
Двухэтапная уборка: Сначала протрите поверхность большим количеством моющего раствора, чтобы размягчить загрязнения. Затем соберите разрыхленную грязь с помощью отжатой салфетки из микроволокна.
Виды загрязнений и правильное средство для очистки:
Грязь вне помещения:
Для удаления грязи с покрытия вне помещения достаточно нейтрального средства.
Масляная и жирная грязь:
Сильные масляные и жирные загрязнения можно удалить с помощью щелочных средств.
Минеральная грязь:
Минеральные загрязнения, такие как известь, удаляются кислотными средствами. Перед использованием чистящего средства следует промыть швы водой.
Двухэтапная глубокая очистка
Для очистки тонкокаменной плитки, на котором за несколько лет образовался большой слой грязи, часто нет другого способа, кроме глубокой двухэтапной очистки с помощью роликовой поломоечной машины. В зависимости от типа и уровня загрязнения используйте хорошее увлажнение, сильнощелочное или кислотное средство для глубокой очистки.
Регулярная чистка швов между плиткой помогает сохранить свежий вид вашей плитки и поддерживать высокий уровень гигиены в помещении.
Рекомендуется следующая процедура:
- Для очистки швов тонкокаменной плитки рекомендуется использовать специализированные средства, которые не повредят поверхности и сохранят ее внешний вид. При использовании кислотного средства сначала следует нанести воду на швы для пропитки.
- Нанесите чистящее средство (5 - 20%, в зависимости от количества и типа загрязнения) на плитку.
В течение времени контакта протрите обработанный участок роликовой поломоечной машиной слегка перекрывающими движениями и не позволяйте моющему раствору высыхать, то есть добавьте его, если необходимо.
Затем отработанный раствор следует собрать.
Далее промойте напольное покрытие большим количеством чистой воды в один этап.
Альтернатива: Глубокая очистка с помощью однодисковой машины с падами из микрофибры или меламиновой смолы.
Однодисковая машина, работающая на низкой скорости (например, 180 об/мин), обеспечивает высокий крутящий момент на поверхности и поэтому идеально подходит для очистки. Машина также должна быть оборудована баком для моющего средства и держателем для падов из микрофибры/меламиновой смолы.
Мазками нанесите на плитку соответствующее чистящее средство (в зависимости от типа загрязнения). В течение времени контакта (примерно пять минут) несколько раз протрите напольное покрытие круговыми движениями со значительным перекрытием, чтобы обеспечить равномерность очистки.
Нанося воду и моющий раствор и обрабатывая участки, которые нужно очистить, следите, чтобы моющий раствор не высыхал. Поэтому при необходимости следует добавлять моющий раствор из бака.
Следующий шаг – сбор грязной воды мощным пылесосом для сухой и влажной уборки. Наконец, промойте очищенный участок большим количеством чистой воды и снова пройдитесь пылесосом для сухой и влажной уборки.
Совет:
Грязные пады из микрофибры следует постирать в стиральной машине перед повторным использованием.
Дополнительная информация: Пады из меламиновой смолы
Для машин с дисковой моющей головой также рекомендуется использовать пады из меламиновой смолы. Их превосходные свойства позволяют в большинстве случаев обойтись без моющего средства.
Подводя итоги: Правильная очистка предотвращает посерение
Если тонкокаменную плитку, которую трудно чистить из-за ее микропористой структуры, регулярно очищать с помощью описанного метода, она долго не посереет. Это помогает подчеркнуть оригинальность этого материала и усиливает противоскользящие свойства. Регулярная профессиональная чистка плитки обеспечивает ее долговечность, безупречный вид и высокий уровень гигиены в вашем помещении.