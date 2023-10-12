Очищення Тонкокам'яної Плитки: Практичні Поради
Тонкокам’яна плитка — це сучасне та надійне підлогове покриття, яке ідеально поєднує привабливий вигляд, високу зносостійкість і стійкість до ковзання. Завдяки низькому рівню водопоглинання вона особливо добре підходить для зон із підвищеним навантаженням, таких як фойє, коридори або санітарні приміщення.
Утім, щоб така плитка не втрачала свого вигляду з часом, важливо регулярно проводити очищення тонкокам’яної плитки із використанням відповідних миючих засобів та обладнання. Це дає змогу не лише зберегти естетику покриття, а й підтримувати гігієну у приміщенні на високому рівні.
Міцне та стійке до ковзання підлогове покриття
Тонкокам’яна плитка — популярне та сучасне підлогове покриття, яке поєднує міцність, зносостійкість і надійну стійкість до ковзання. Завдяки дуже низькому показнику водопоглинання цей матеріал ідеально підходить для приміщень з високим навантаженням — від кухонь і майстерень до готельних фойє, ресторанів та залізничних платформ.
Тонкокам’яна плитка виготовляється з обробленого однорідного керамічного матеріалу. Порошкова маса пресується під високим тиском та обпалюється при температурі понад 1200 °C, сильно спікаючись в процесі. У результаті утворюється надзвичайно тверде та міцне підлогове покриття з дуже низькою водопоглинаючою здатністю (менше 0,5% за вагою), що забезпечує можливість його використання поза приміщеннями, адже в плитці не накопичується вода і сколювання трапляється дуже рідко, навіть у мороз. Є різні типи тонкокам’яної плитки: плитка з обробленою поверхнею (крацована, шліфована та полірована) і необроблена плитка з текстурованою або натуральною поверхнею.
Оскільки всі ці види тонкокам’яної плитки мають мікропористу поверхню, через неї можуть проникати дуже дрібні частинки бруду. Це проникнення можна посилити, використовуючи миючі засоби з поверхнево-активними речовинами (ПАР). ПАР зменшують поверхневий натяг води, полегшуючи її проникнення у дрібні пори для простішого перенесення забруднювачів і частинок бруду. Повторному забрудненню також сприяють залишки ПАР на поверхні.
Це призводить до посіріння, що становить проблему при очищенні підлоги. Вимоги щодо чистоти, збереження цінності та запобігання ковзанню можуть бути дотримані лише із застосуванням належних засобів для чищення та серветок з мікрофібри, які видаляють бруд із текстури поверхні.
Прибирання підлогомийними машинами
Для якісного очищення тонкокам’яної плитки у робочих приміщеннях і зонах з високим навантаженням доцільно використовувати підлогомийну машину. Такий метод дозволяє досягти глибокого очищення навіть при стійких забрудненнях, які проникають у мікропористу структуру плитки. Вода змішується з професійним мийним засобом або подається окремо в бак для чистої води, після чого розчин наноситься на поверхню за допомогою миючої голови з щітками. Під тиском щіток ефективно видаляються бруд і жир, а відпрацьована рідина одразу ж всмоктується у бак для брудної води.
Правильна модель: переваги підлогомийної машини з роликовою головою
Особливо ефективною вважається роликова миюча голова з циліндричними щітками. Вона забезпечує одночасне попереднє підмітання та вологе очищення. Для більш делікатних поверхонь або важкодоступних ділянок також підходить дискова щіткова голова.
Успіх залежить від швидкості
Коли треба забезпечити найкращий результат, глибоке очищення тонкокам’яної плитки не обов’язково передбачає використання додаткових засобів. Найважливішим фактором є швидкість обертання роликів з мікрофібри (400-1100 об/хв залежно від типу машини). Висока швидкість означає, що бруд видаляється, а не залишається на валиках. Завдяки цьому валики самоочищаються та забезпечують рівномірність прибирання.
Крім того, немає потреби у трудомісткому очищенні валиків з мікрофібри після прибирання. Достатньо просто промити їх під краном. Валики з мікрофібри слід сушити окремо від машини, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.
Підтримуюче очищення тонкокам’яної плитки
Підтримуюче очищення роликовою підлогомийною машиною
Для механічного підтримуючого очищення засіб для чищення тонкокам’яної плитки без поверхнево-активних речовин (0,5 – 3%) рівномірно наноситься миючою головою підлогомийної машини та роликами з мікрофібри, втирається в плитку, а розпушений бруд всмоктується назад у тому ж самому процесі (одноетапний метод). Це дає змогу рівномірно розподілити засіб по плитці, а потім в процесі очищення зібрати забруднення за допомогою роликів з мікрофібри задля ефективного очищення швів плитки від плісняви. Ополіскувати ролики чистою водою не потрібно. Важливо відзначити, що очищення плиткових швів є критичним етапом, який забезпечує довговічність та естетичний вигляд поверхні.
Для підтримуючого очищення невеликих поверхонь і прибирання важкодоступних місць рекомендується використовувати невеликі та компактні підлогомийні машини. При виборі засобу для чищення тонкокам’яної плитки слід звертати увагу не лише на ефективність, але й на відсутність поверхнево-активних речовин у складі. Це допоможе розпушити бруд і запобігти повторному забрудненню.
Підтримуюче очищення невеликих площ та зон, заповнених предметами та меблями, за допомогою апарата для очищення поверхонь
Для очищення невеликих площ та ділянок, заповнених предметами та меблями, або зон незручної форми апарат для очищення поверхонь із падами з мікрофібри може бути ефективнішим за підлогомийну машину.
Підготовка: Видаліть крихкий бруд (пилососом або серветками з мікрофібри)
Видаліть стійкі забруднення одноетапним або двоетапним вологим протиранням серветками з мікрофібри.
Одноетапне прибирання: Протріть підлогове покриття за один етап. Розпушений бруд збирається, а стійкий бруд може залишитися на покритті.
Двоетапне прибирання: Спочатку протріть поверхню великою кількістю миючого розчину, щоб розм’якшити забруднення. Потім зберіть розпушений бруд за допомогою віджатої серветки з мікроволокна.
Види забруднень і правильний засіб для очищення:
Бруд поза приміщенням:
Для видалення бруду з покриття поза приміщенням достатньо нейтрального засобу.
Масляний та жирний бруд:
Сильні масляні і жирні забруднення можна видалити за допомогою лужних засобів.
Мінеральний бруд:
Мінеральні забруднення, такі як вапно, видаляються кислотними засобами. Перед використанням засобу для чищення слід промити шви водою.
Двоетапне глибоке очищення
Для очищення тонкокам'яної плитки, на якому за кілька років утворився великий шар бруду, часто немає іншого способу, окрім глибокого двоетапного очищення за допомогою роликової підлогомийної машини. Залежно від типу та рівня забруднення використовуйте добре зволоження, сильнолужний або кислотний засіб для глибокого очищення.
Регулярне чищення швів між плиткою допомагає зберегти свіжий вигляд вашої плитки та підтримувати високий рівень гігієни у приміщенні.
Рекомендується наступна процедура:
- Для очищення швів тонкокам'яної плитки рекомендується використовувати спеціалізовані засоби, які не зашкодять поверхні та збережуть її зовнішній вигляд. При використанні кислотного засобу спершу слід нанести воду на шви для просочування.
- Нанесіть засіб для чищення (5 – 20%, залежно від кількості та типу забруднення) на плитку.
Протягом часу контакту протріть оброблену ділянку роликовою підлогомийною машиною злегка перекриваючими рухами та не дозволяйте миючому розчину висихати, тобто додайте його, якщо необхідно.
Потім відпрацьований розчин слід зібрати.
Далі промийте підлогове покриття великою кількістю чистої води у один етап.
Альтернатива: Глибоке очищення за допомогою однодискової машини з падами із мікрофібри або меламінової смоли.
Однодискова машина, яка працює на низькій швидкості (наприклад, 180 об/хв), забезпечує високий крутний момент на поверхні і тому ідеально підходить для очищення. Машина також має бути обладнана баком для миючого засобу та тримачем для падів із мікрофібри/меламінової смоли.
Мазками нанесіть на плитку відповідний засіб для чищення (залежно від типу забруднення). Протягом часу контакту (приблизно п’ять хвилин) кілька разів протріть підлогове покриття круговими рухами із значним перекриттям, щоб забезпечити рівномірність очищення.
Наносячи воду та миючий розчин і обробляючи ділянки, які потрібно очистити, слідкуйте, щоб миючий розчин не висихав. Тому за потреби слід додавати миючий розчин із бака.
Наступний крок – збір брудної води потужним пилососом для сухого та вологого прибирання. Нарешті, промийте очищену ділянку великою кількістю чистої води та знову пройдіться пилососом для сухого та вологого прибирання.
Порада:
Брудні пади з мікрофібри слід випрати в пральній машині перед повторним використанням.
Додаткова інформація: Пади з меламінової смоли
Для машин із дисковою миючою головою також рекомендується використовувати пади із меламінової смоли. Їх чудові властивості дозволяють в більшості випадків обійтися без миючого засобу.
Підсумовуючи: Правильне очищення запобігає посірінню
Якщо тонкокам’яну плитку, яку важко чистити через її мікропористу структуру, регулярно очищувати за допомогою описаного методу, вона довго не посіріє. Це допомагає підкреслити оригінальність цього матеріалу та підсилює протиковзні властивості. Регулярне професійне чищення плитки забезпечує її довговічність, бездоганний вигляд та високий рівень гігієни у вашому приміщенні.