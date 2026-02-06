Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты, 10л

Средство на основе кислоты для основательной очистки, используемое с поломойными машинами. Эффективно удаляет цементную пленку, известковый налет, ржавчину, накипь. Идеально подходит для очистки новых домов перед передачей их клиентам.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 0,7
Вес (кг) 10,87
Вес (с упаковкой) (кг) 11,281
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 188 x 307
Свойства
  • Мощное кислотное средство для уборки стойких к кислоте твердых полов
  • Устраняет кальцийсодержащие и белковые загрязнения
  • Растворяет остатки цемента
  • Низкое пенообразование
  • С антикоррозийными свойствами
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
  • P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
Совместимая техника
Области применения
  • Уборка по окончании строительства
  • Уборка полов
Принадлежности
