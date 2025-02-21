Моющая щетка *Basic Line

Not for AKRU

Особенности и преимущества
Возможно применение с использованием чистящего средства
  • Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Мягкая щетка для деликатных поверхностей
  • Бережное очищение для чувствительных поверхностей
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,186
Масса (с упаковкой) (кг) 0,206
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 333 x 82 x 184
Области применения
  • Автомобили
  • Зимние сады
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Жалюзи / рольставни
  • Дома на колесах
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Садовые игрушки
