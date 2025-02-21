Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist

Инновационный шланг высокого давления PremiumFlex с системой защиты от скручивания шланга. Длина 10 м. Поставляется с разъемом Quick Connect. Для аппаратов классов K 2 – K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга и аппаратов Full Control, Power Control и Smart Control классов K 4 – K 7.

Запасной шланг высокого давления PremiumFlex длиной 10 метров исключает риск спотыкания. Запатентованная система защиты от скручивания шланга обеспечивает исключительную подвижность, позволяя работать без помех, а также быстро и легко убирать инструмент на хранение. А благодаря разъему Quick Connect шланг можно почти мгновенно подключить к аппарату высокого давления. Изготовлен из ПВХ без содержания фталатов. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7 кроме аппаратов с барабаном для шланга и аппаратов Full Control, Power Control и Smart Control классов K 4 – K 7.

Особенности и преимущества
Шланг на замену 10 м
  • Большой радиус функциональности
Адаптер Quick Connect
  • Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Система защиты от перекручивания
  • Опасность споткнуться о шланг отсутствует: он не скручивается, сохраняя эластичность при выполнении любых работ.
Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 60
Макс. давление (МПа) 18
Длина (м) 10
Цвет антрацит
Масса (кг) 1,077
Масса (с упаковкой) (кг) 1,291
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 245 x 245 x 65
