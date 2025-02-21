Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist
Инновационный шланг высокого давления PremiumFlex с системой защиты от скручивания шланга. Длина 10 м. Поставляется с разъемом Quick Connect. Для аппаратов классов K 2 – K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга и аппаратов Full Control, Power Control и Smart Control классов K 4 – K 7.
Запасной шланг высокого давления PremiumFlex длиной 10 метров исключает риск спотыкания. Запатентованная система защиты от скручивания шланга обеспечивает исключительную подвижность, позволяя работать без помех, а также быстро и легко убирать инструмент на хранение. А благодаря разъему Quick Connect шланг можно почти мгновенно подключить к аппарату высокого давления. Изготовлен из ПВХ без содержания фталатов. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7 кроме аппаратов с барабаном для шланга и аппаратов Full Control, Power Control и Smart Control классов K 4 – K 7.
Особенности и преимущества
Шланг на замену 10 м
- Большой радиус функциональности
Адаптер Quick Connect
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Система защиты от перекручивания
- Опасность споткнуться о шланг отсутствует: он не скручивается, сохраняя эластичность при выполнении любых работ.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (МПа)
|18
|Длина (м)
|10
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|1,077
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,291
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|245 x 245 x 65
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Silent 50Hz
- K 3 Silent 60Hz
- K 3 Silent Veranda 50Hz
- K 3 Silent Veranda 60Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.500
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 5 WCM
- K 7 Compact
- K 2 Compact Car