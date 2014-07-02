Easy Foam Set s RM-Injektorem

Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,5
Příslušenství
Náhradní díly Easy Foam Set s RM-Injektorem

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.