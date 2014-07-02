Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q
Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu.10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.
Vysokotlaké prodloužení hadic pro pistoli "Best" s Quick Connect-připojením. 10 m dlouhé prodloužení hadice se stará o vyšší flexibilitu a rozšiřuje akční rádius VT čističe. Jednoduše napojit mezi pistoli Quick Connect a starou VT hadicí a již se pracuje lépe. Kvalitní hadice DN-8 je zesílena textilním pletivem a disponuje ochranou před zlomením a stabilním mosazným připojením pro dlouhou životnost. Hadicové prodloužení vydrží tlak až do 160 bar a je vyrobeno pro teploty do 60 °C . Prodlužovací hadici lze použít i spolu s čisticími prostředky. Vhodná pro VT čističe Kärcher tříd K3-K7 hobby řady.
Charakteristické znaky a výhody
10 m prodlužovací hadice
- Rozšíření akčního rádiusu, vyšší flexibilita
Quick Connect konektor
- Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
DN-8- kvalitní hadice zpevněná textilním výpletem
- Chrání hadici proti ohnutím
Specifikace
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 60
|Max. tlak (bar)
|180
|Délka (m)
|10
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|240 x 240 x 85
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- G 4.10 M s benzinovým pohonem
- K 2.425
- K 2.425 T50
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.800 eco!ogic
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special Edition
- K 4.800 eco!ogic
- K 5 Classic *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 eco!ogic Home T250 *EU
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium *EU
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
- K 5.530 T400 Special Edition
- K 5.600
- K 5.600 T 200
- K 5.610 T250
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.800 eco!ogic
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7.650
- K 7.650 T400 *EU
- K 7.700 *EU
- K 7.710 T 400
- K 7.800 eco!ogic