WR 100
Pohodlné a rychlé hubení plevele: Nástavec na hubení plevele WR 100 s pojezdem, nosičem trysek o šířce 100 cm a integrovaným adaptérem prysek pro používání s vysokotlakými čističi s ohřevem.
Ideální pro hubení plevele na větších plochách nebo parkovištích, své silné stránky představí nástavec na hubení plevele WR 100 především v kombinaci s naším vysokotlakým čističem s ohřevem. Optimální teplota vody až 98 °C garantuje efektivní a velmi pohodlné odstraňování nežádoucího plevele. S nástavcem na hubení plevele o šířce 100 centimetrů s rovnoměrným rozvodem vody hubíte plevel rychle, zatímco integrovaný adaptér trysek se kdykoli postará nezávisle na použitém vysokotlakém čističi s ohřevem o dokonale přesné množství vody. Nástavbová sada koleček vám práci výrazně usnadní a zajistí tak maximální pracovní komfort.
Charakteristické znaky a výhody
Efektivní hubení plevele optimálním spojením nástavce na hubení plevele a vysokotlakého čističe
- Integrovaný adaptér trysek pro správné množství vody s každým vysokotlakým čističem s ohřevem Kärcher.
- Nejmodernější technologie hořáku Kärcher zajistí optimální teplotu vody pro hubení plevele (až do 98 °C).
Pro časově nenáročné hubení plevele na větších plochách
- Nosič trysek o šířce 100 centimetrů s rovnoměrným rozvodem vody a vysokým plošným výkonem.
- Integrovaná kolečka pro maximální komfort při práci.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost (kg)
|1,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,8
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Efektivní a pohodlné hubení plevele bez použití chemie v komunálním prostředí
Náhradní díly WR 100
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.