WR 20
Pro důkladnou likvidaci plevele: Nástavec na likvidaci plevele WR 20 v kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem. Součástí vybavení je nosič trysek o šířce 20 cm a adaptér trysek.
Rychle, důkladně a komfortně: V kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem Kärcher odkryje náš nástavec na likvidaci plevele WR 20 své schopnosti. Pro efektivní odstranění plevele poskytne vysokotlaký čistič k tomu optimální teplotu vody 98 °C. Adaptér trysek, který je součástí dodávky, se postará o optimální průtok horké vody na nástavci o šířce 20 cm a usnadní tak trvalé odstranění nežádoucích rostlin.
Charakteristické znaky a výhody
Pro efektivní odstraňování plevele optimalizovaná souhra vysokotlakého čističe a pracovního nástavce na plevel
- Integrovaný adaptér trysek garantuje konstantní průtok vody pro celý nosič trysek.
- Nejmodernější technologie hořáku se stará o optimální teplotu vody pro likvidaci plevele (až do 98 °C).
Kompaktní design pracovního nástavce na plevel
- Kompaktní tvar dovoluje práci i v užším prostoru.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Efektivní a komfortní odstraňování plevele
Náhradní díly WR 20
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.