WR 50
V kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem je nástavec na likvidaci plevele WR 50 o šířce 50 cm ideální k odstranění nežádoucích rostlin. Součástí je sada koleček a adaptér trysek.
Efektivní likvidace plevele bez námahy: Jednoduše připojte nástavec na likvidaci plevele WR 50 na Váš vysokotlaký čistič s ohřevem Kärcher a pohodlně, důkladně, a především trvale odstraňujte obtížný plevel. K tomu účelu poskytne vysokotlaký čistič optimální teplotu 98 °C, zatímco se adaptér trysek, který je součástí dodávky, postará o průtok vody na nosiči trysek o šířce 50 cm. Díky nástavbové sadě koleček pro pracovní nástavec pracujete komfortně a bez námahy i při delších pracovních intervalech.
Charakteristické znaky a výhody
Adaptivní nástavbová sada kol, součástí dodávky
Pro efektivní odstraňování plevele optimalizovaná souhra vysokotlakého čističe a pracovního nástavce na plevel
Kompaktní design pracovního nástavce na plevel
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost (kg)
|2,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,5
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Efektivní a komfortní odstraňování plevele
Náhradní díly WR 50
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.