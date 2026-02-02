CarpetPro Čistič koberců iCapsol RM 760 Tablety, 16Karty
Čisticí tablety pro hloubkové čištění ve vodě rozpustné fólii. S inteligentní technologií iCapsol pro extrakci rozprašovačem bez oplachování. Vhodné pro všechny typy textilních podlahových krytin (včetně vlněných vláken).
Čistič koberců CarpetPro Cleaner iCapsol, tablety RM 760 zajišťuje vynikající výsledky čištění s mimořádně krátkou dobou schnutí díky inovativní technologii iCapsol. Rozpustné tablety jsou jednotlivě baleny v praktické vodě rozpustné fólii, díky čemuž je velmi snadné dávkovat správné množství a jejich použití je bezpečné. Výkonný hloubkový čisticí prostředek pro extrakci rozprašováním s našimi extrakčními čisticími stroji Puzzi a stroji na čištění koberců spolehlivě odstraňuje i silné nečistoty na bázi oleje, mastnoty a minerálů. Není nutné je oplachovat, protože inovativní, časově (a finančně) úsporná technologie iCapsol při čištění textilních podlahových krytin nečistoty doslova zapouzdří, takže při schnutí krystalizují a lze je pak jednoduše vysát vysavačovým kartáčem bez nutnosti oplachování. Bezfosfátový čistič CarpetPro Cleaner iCapsol, tablety RM 760 má certifikaci Woolsafe, což znamená, že je vhodný pro podlahové krytiny ze syntetických i přírodních vláken.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (Karty)
|16
|Jednotka balení (Kusy)
|20
|Hodnota pH
|8,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|72 x 61 x 141
Vlastnosti
- Účinný základní čisticí prostředek pro nástřik a extrakci na textilní povrchy a čalounění
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Technologie iCapsol: bez potřeby oplachování, díky tomu rychlá průchodnost.
- Zrácení času schnutí
- Ochrana pokožky díky jednotlivému balení čisticích tablet
- Tablety v praktické, ve vodě rozpustné fólii podporující účinek čištění
- Šetrný k materiálům
- Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
- Neobsahuje bělicí prostředky
- Zlepšuje hygienu podlahy
- Příjemná, svěží vůně
- V tabletách
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- Signální slovo Varování
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
- P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Oblasti použití
- autoúprava
- Textilní povrchy