CarpetPro Čistič koberců rychle-schnoucí RM 767 OA, 10l
Tekutý, rychle schnoucí prostředek pro nástřik a extrakci na textilní potahy a čalounění. Eliminuje nepříjemné pachy a zlepšuje hygienu podlah.
Je připraven k okamžitému použití a schne až o 50 % rychleji než jiné hloubkové čisticí prostředky, takže je ideální pro profesionální dodavatele služeb, kteří čistí vysoce frekventované prostory: náš rychleschnoucí čisticí prostředek CarpetPro RM 767 OA. Bezfosfátový čisticí prostředek pro jednostupňovou extrakci rozprašováním lze použít s našimi extrakčními stroji Puzzi i s našimi stroji na čištění koberců (BRC). Zajišťuje, že povrchy jsou velmi brzy opět připraveny k chůzi, spolehlivě uvolňuje olej, mastnotu a nečistoty na minerální bázi, pohlcuje pronikající pachy, jako je tabákový kouř nebo tuk z vaření, a zlepšuje hygienu čalounění a podlahových krytin. Díky těmto vlastnostem je CarpetPro Cleaner, rychleschnoucí RM 767 OA ideální pro čištění koberců, čalouněného nábytku nebo autosedaček i jiných textilních potahů ve vozidlech.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|6,4
|Hmotnost (kg)
|10,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 188 x 307
Vlastnosti
- Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
- Zkrácení doby schnutí až o 50 %
- Šetrný k materiálům
- Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
- Neobsahuje bělicí prostředky
- zlepšuje podlahovou hygienu odstraněním pachů
- Příjemná, svěží vůně
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- autoúprava
- Textilní povrchy