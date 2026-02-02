CarpetPro Čistič koberců rychle-schnoucí RM 767 OA, 10l

Tekutý, rychle schnoucí prostředek pro nástřik a extrakci na textilní potahy a čalounění. Eliminuje nepříjemné pachy a zlepšuje hygienu podlah.

Je připraven k okamžitému použití a schne až o 50 % rychleji než jiné hloubkové čisticí prostředky, takže je ideální pro profesionální dodavatele služeb, kteří čistí vysoce frekventované prostory: náš rychleschnoucí čisticí prostředek CarpetPro RM 767 OA. Bezfosfátový čisticí prostředek pro jednostupňovou extrakci rozprašováním lze použít s našimi extrakčními stroji Puzzi i s našimi stroji na čištění koberců (BRC). Zajišťuje, že povrchy jsou velmi brzy opět připraveny k chůzi, spolehlivě uvolňuje olej, mastnotu a nečistoty na minerální bázi, pohlcuje pronikající pachy, jako je tabákový kouř nebo tuk z vaření, a zlepšuje hygienu čalounění a podlahových krytin. Díky těmto vlastnostem je CarpetPro Cleaner, rychleschnoucí RM 767 OA ideální pro čištění koberců, čalouněného nábytku nebo autosedaček i jiných textilních potahů ve vozidlech.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 6,4
Hmotnost (kg) 10,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 10,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Vlastnosti
  • Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
  • Zkrácení doby schnutí až o 50 %
  • Šetrný k materiálům
  • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
  • Neobsahuje bělicí prostředky
  • zlepšuje podlahovou hygienu odstraněním pachů
  • Příjemná, svěží vůně
Oblasti použití
  • autoúprava
  • Textilní povrchy
