Nozzle
Lille vandingsdyse der er nem at tilslutte.
Lille dyse med justering af vandspredningen til både vanding og rengøring. Nem tilslutning til alle gængse klik systemer.
Funktioner og fordele
Trinløs regulerbar indstilling fra hård stråle til keglestråle
- Ideel til vanding (kegle) og rengøring (stråle)
Selv-tømmende
- Optimal beskyttelse mod frostskader
Lille og kompakt
- Nem at bruge
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|131 x 36 x 36
Udstyr
- Antal af sprøjtemønstre: 2
- Selvtømmende funktion
- Sprøjtemønster: keglestråle.
- Sprøjtemønster: punktstråle.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Vanding af planter
- Blomsterbede, køkkenhaver
- Let snavs.
Tilbehør
Nozzle reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.