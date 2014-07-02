CarpetPro rengøringsmiddel Classic RM 760 C giver professionelle i sektoren for bygningsrengøring en prøvet-og-testet grundrenspulver til totrins tæpperensere. Det kan bruges til vores tæpperensere for at give imponerende rengøringsresultater. CarpetPro rengøringsmiddel Classic RM 760 fjerner pålideligt alt olie, fedt og mineralbaseret forurening fra gulvtæpper og andre tekstile gulvbelægninger. Pulverets formular gør det nemt og sikkert at håndtere og præcist at dosere, mens samtidigt at forebygge hurtig gentilsmudsning.