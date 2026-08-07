Universal Rengøringsmiddel RM 770, uden tensider, 1l
Universalrens uden tensider til alle tekstile, elastiske og hårde gulvbelægninger. Opløser effektivt olie, fedt og mineralbaseret forurening og reducerer i betydelig grad gentilsmudsning.
Rengøringsmidlets alsidighed og rengøringsstyrke gør det til et ideelt valg til professionel rengøring af alle tekstile, elastiske og hårde gulvbelægninger: Universalrengøringsmiddel uden tensider, RM 770 fra Kärcher. Kraftfuld nok til at fjerne olie, fedt og mineralbaseret forurening, mens den tensidefrie formular effektivt reducerer gentilsmudsning på tekstile overflader, mikroporøse sten og keramikfliser. Det opløsningsmiddel- og enzymfrie rengøringsmiddel kan bruges til alt fra tæpperensere til gulvvaskemaskiner og endda manuel vedligeholdelsesrengøring. De lavtskummende egenskaber sikrer særlig effektiv brug af maskinens tankvolumen. Entreprenører inden for byggeservice nyder også godt af et ekstra højt niveau af brugersikkerhed, da Universalrengøringsmiddel uden tensider, RM 770, er helt giftfri.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|1
|Pakkeenheder (Stk.)
|12
|pH
|9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
Produkt
- Kraftfuld Universal Cleaner uden tensider til mellemliggende rengøring.
- Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
- Egnet til alle tekstiler, elastiske og hårde gulvbelægninger samt lofter og vægge.
- Sænker farten på tilbagevendende snavs.
- Uden tensider, opløsningsmidler og enzymer
- Lavtskummende formel
- Skånsom rengøring
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Klargøring af biler
- Tekstil overflader
- Rengøring af overflader
- Rengøring af gulve