Rengøringsmidlets alsidighed og rengøringsstyrke gør det til et ideelt valg til professionel rengøring af alle tekstile, elastiske og hårde gulvbelægninger: Universalrengøringsmiddel uden tensider, RM 770 fra Kärcher. Kraftfuld nok til at fjerne olie, fedt og mineralbaseret forurening, mens den tensidefrie formular effektivt reducerer gentilsmudsning på tekstile overflader, mikroporøse sten og keramikfliser. Det opløsningsmiddel- og enzymfrie rengøringsmiddel kan bruges til alt fra tæpperensere til gulvvaskemaskiner og endda manuel vedligeholdelsesrengøring. De lavtskummende egenskaber sikrer særlig effektiv brug af maskinens tankvolumen. Entreprenører inden for byggeservice nyder også godt af et ekstra højt niveau af brugersikkerhed, da Universalrengøringsmiddel uden tensider, RM 770, er helt giftfri.