Mundstykke til hårde gulve
Kärchers mundstykke til hårde gulve til de poseløse, batteridrevne støvsugere VC 4 trådløs, VC 6 trådløs og VC 7 trådløs rengør blidt selv de sarte hårde gulve.
Takket være den særligt bløde rulle renser gulvmundstykket omhyggeligt sarte, hårde gulve som parket, laminat, kork, PVC, linoleum og fliser, med langvarig effekt. Den er udviklet specielt til VC 4 trådløs (Premium), VC 6 trådløs (Premium) og VC 7 trådløs og glider blidt og glat over gulvet. En anden fordel er den fleksible samling af gulvmundstykket, som muliggør ekstrem manøvredygtighed og meget god tilgængelighed under møbler. Andre praktiske funktioner: LED lys på gulvmundstykket gør snavs mere synligt og sikrer dermed en endnu mere grundig rengøring.
Funktioner og fordele
Blød rulle til skånsom rengøring.
- Beskyttelse af følsomme gulve.
LED'er til bedre synlighed af støv.
- Usynligt støv kan fjernes så effektivt.
Fleksibelt led
- Særdeles manøvredygtig, let at rengøre under møbler
Blød beskyttelse af stød.
- Smudsprofilen på siderne af gulvet.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|265 x 113 x 255
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Forseglet parket.
- Korkgulve