Takket være den særligt bløde rulle renser gulvmundstykket omhyggeligt sarte, hårde gulve som parket, laminat, kork, PVC, linoleum og fliser, med langvarig effekt. Den er udviklet specielt til VC 4 trådløs (Premium), VC 6 trådløs (Premium) og VC 7 trådløs og glider blidt og glat over gulvet. En anden fordel er den fleksible samling af gulvmundstykket, som muliggør ekstrem manøvredygtighed og meget god tilgængelighed under møbler. Andre praktiske funktioner: LED lys på gulvmundstykket gør snavs mere synligt og sikrer dermed en endnu mere grundig rengøring.