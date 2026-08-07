Pumpe forfilter, lille
Lille forfilter, stor effekt: Pumpeforfilteret beskytter havepumper, elektroniske boosterpumper og hjemmepumper mod grove snavspartikler eller sand. Med PerfectConnect tætningsprincip.
Det lille pumpeforfilter udrydder grove snavspartikler og sand i almindelige havepumper, elektroniske boosterpumper og hjemmepumper – og øger også enhedernes levetid. Forfilteret er specielt velegnet til apparater uden integrerede filtre, med en flowhastighed på op til 4.000 l/t og udstyret med et G1-tilslutningsgevind (33,3 mm). Filterindlægget kan fjernes meget nemt for ubesværet rengøring. Finfilterets maskestørrelse er 250 µm (0,25 mm). Det radiale PerfectConnect-tætningsprincip i det nye BP-tilbehør garanterer pålidelig tætning og nem montering.
Funktioner og fordele
Aftageligt filter
- Filtret kan rengøres med rindende vand, så det kan genbruges igen og igen.
Forfilter til pumpe, lille
- Til pumper med en vandstrømningshastighed på op til 4.000 l/t.
Forfilter
- Til ekstra beskyttelse ad pumpen imod groft snavsepartikler eller sand.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelser.
|Op til 4000 l/t maskestørrelse: 250 μm (0,25 mm).
|Tryk (bar)
|8
|Net størrelse (mm)
|0,25
|Gevindstørrelse
|G1
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 220 x 200
Udstyr
- Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Filtrerer snavsepartikler fra vandet.
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