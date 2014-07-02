Sugefilter Basic med tilbageløbsventil, 3/4"
Sugefilter Basic med tilbageløbsventil i basisversionen til sammenkobling med 3/4" sugeslangen i metermål.
Sugefilter Basis med tilbageløbsventil til 1" slanger. Velegnet til at sammenkoble sugeslanger i metermål med havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Tilbageløbsventilen hindrer det transporterede vand i at løbe tilbage og forkorter dermed påfyldningstiden. Inklusive 1 slangeklemme.
Funktioner og fordele
Tilbageløbsventil
Tilslutning til bulk-sugeslange.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelser.
|Velegnet til 3/4" haveslanger
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|40 x 146 x 40
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.