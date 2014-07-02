Sugefilter Basis med tilbageløbsventil til 1" slanger. Velegnet til at sammenkoble sugeslanger i metermål med havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Tilbageløbsventilen hindrer det transporterede vand i at løbe tilbage og forkorter dermed påfyldningstiden. Inklusive 1 slangeklemme.