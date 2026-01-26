PGS 4-18
Lihtne aiahooldus: Akutoitega oksasaag PGS 4-18 teeb väikeste ja keskmise suurusega okste, põõsaste ja puhmaste kärpimisest kerge töö.
Kärcheri akutoitega oksasaag PGS 4-18 on mõeldud kuni 80 mm läbimõõduga okste lõikamiseks. Eemaldatav oksahoidik teeb seadme ohutuks ja lihtsaks ning hoiab ära okste libisemise. Saelehti saab eemaldada ilma tööriistu kasutamata. Ja lisavarustusena saadaoleva teleskoopvarrega (ei kuulu tarnekomplekti) on kuni 3,5 meetri kõrgusel töötamine lihtsam kui kunagi varem.
Omadused ja tulu
Saksamaal valmistatud esmaklassiline saeleht
- Optimaalse lõikejõudluse tagamiseks.
Saetera vahetus ilma tööriistadeta
- Kiire ja kerge saetera vahetus ilma tööriistadeta.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Seadet saab kasutada Kärcheri mistahes 18 V akuga Battery Power.
Kummist käepide
- Maksimaalse mugavuse tagamiseks isegi pikkade tööintervallide ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Müratase (dB(A))
|83
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (Cuts)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|475 x 89 x 174
*okste Ø: 5 cm
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Kasutusvaldkonnad
- Puuharud
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.