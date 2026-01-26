Kärcheri akutoitega oksasaag PGS 4-18 on mõeldud kuni 80 mm läbimõõduga okste lõikamiseks. Eemaldatav oksahoidik teeb seadme ohutuks ja lihtsaks ning hoiab ära okste libisemise. Saelehti saab eemaldada ilma tööriistu kasutamata. Ja lisavarustusena saadaoleva teleskoopvarrega (ei kuulu tarnekomplekti) on kuni 3,5 meetri kõrgusel töötamine lihtsam kui kunagi varem.