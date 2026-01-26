TLO 2-18

Lõika oksi nupuvajutusega: Akutoitega oksakäärid lõikavad kvaliteetse möödaviigutera abil vaevata ja õrnalt oksi läbimõõduga kuni 2,5 cm.

Lihtne puude hooldus akutoitega – Kärcheri akutoitega oksakäärid on sobivad kuni 2,5 cm läbimõõduga okste ja raagude lõikamiseks. Tänu võimsale möödaviiguterale on lõikamine eriti täpne ja vaevatu. Õrn pügamine edendab ka tervet taimede kasvu. See muudab puude ja puittaimede lõikamise ja pügamise lihtsamaks ja turvalisemaks. Mugav pea kohal töötamine: lisavarustusena saadaoleva teleskoopvarrega (ei kuulu tarnekomplekti) on ka kuni 3,5 meetri kõrgusel töötamine vaevatu ja mugav.

Omadused ja tulu
TLO 2-18: Vaheliti liikuv tera
Lõikab eriti täpselt ja lõikamiseks ei ole vaja kasutada jõudu.
TLO 2-18: Ohutusfunktsioon lahti lukustamiseks
Ennetab oksalõikuri tahtmatut käivitamist.
TLO 2-18: 18 V Kärcheri akutoiteplokk
Seadet saab kasutada Kärcheri mistahes 18 V akuga Battery Power.
Kummist käepide
  • Maksimaalse mugavuse tagamiseks isegi pikkade tööintervallide ajal.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Veosild Harjadega mootor
Lõikejõud, värske puit (cm) 2,5
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Jõudlus ühe laadimiskorraga* (Cuts) max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 1,1
Kaal, sh pakend (kg) 1,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 320 x 89 x 135

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti

Seadmed

  • Lõiketera tüüp: Vaheliti liikuv tera
TLO 2-18
Kasutusvaldkonnad
  • Puuharud
Lisatarvikud
