Lihtne puude hooldus akutoitega – Kärcheri akutoitega oksakäärid on sobivad kuni 2,5 cm läbimõõduga okste ja raagude lõikamiseks. Tänu võimsale möödaviiguterale on lõikamine eriti täpne ja vaevatu. Õrn pügamine edendab ka tervet taimede kasvu. See muudab puude ja puittaimede lõikamise ja pügamise lihtsamaks ja turvalisemaks. Mugav pea kohal töötamine: lisavarustusena saadaoleva teleskoopvarrega (ei kuulu tarnekomplekti) on ka kuni 3,5 meetri kõrgusel töötamine vaevatu ja mugav.