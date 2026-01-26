TLO 2-18
Lõika oksi nupuvajutusega: Akutoitega oksakäärid lõikavad kvaliteetse möödaviigutera abil vaevata ja õrnalt oksi läbimõõduga kuni 2,5 cm.
Lihtne puude hooldus akutoitega – Kärcheri akutoitega oksakäärid on sobivad kuni 2,5 cm läbimõõduga okste ja raagude lõikamiseks. Tänu võimsale möödaviiguterale on lõikamine eriti täpne ja vaevatu. Õrn pügamine edendab ka tervet taimede kasvu. See muudab puude ja puittaimede lõikamise ja pügamise lihtsamaks ja turvalisemaks. Mugav pea kohal töötamine: lisavarustusena saadaoleva teleskoopvarrega (ei kuulu tarnekomplekti) on ka kuni 3,5 meetri kõrgusel töötamine vaevatu ja mugav.
Omadused ja tulu
Vaheliti liikuv teraLõikab eriti täpselt ja lõikamiseks ei ole vaja kasutada jõudu.
Ohutusfunktsioon lahti lukustamiseksEnnetab oksalõikuri tahtmatut käivitamist.
18 V Kärcheri akutoiteplokkSeadet saab kasutada Kärcheri mistahes 18 V akuga Battery Power.
Kummist käepide
- Maksimaalse mugavuse tagamiseks isegi pikkade tööintervallide ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Veosild
|Harjadega mootor
|Lõikejõud, värske puit (cm)
|2,5
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (Cuts)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|320 x 89 x 135
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Seadmed
- Lõiketera tüüp: Vaheliti liikuv tera
Kasutusvaldkonnad
- Puuharud
