Akutoitega hekilõikur HGE 18-45 Battery Set on absoluutne kergekaaluline seade, tagades seega lihtsa ja vaevatu töö ilma õlgade ja käte väsimiseta. Selle ergonoomiline käepide teeb selle kasutamise mugavaks ja turvaliseks. Teemantlihvitud tera tagab täpse lõiketulemuse. Lisaks hoitakse ära akutoitega hekilõikuri tahtmatu käivitamine tänu kahe käe ohutuslülitusele. Üks aku ja akulaadija kuuluvad tarnekomplekti.