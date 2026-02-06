HGE 18-45 Battery Set

Komplektis aku ja akulaadijaga: akutoitega hekilõikur HGE 18-45 Battery Set. Energiasäästlik tänu väikesele kaalule ja täpne lõige teemantlihvitud teraga.

Akutoitega hekilõikur HGE 18-45 Battery Set on absoluutne kergekaaluline seade, tagades seega lihtsa ja vaevatu töö ilma õlgade ja käte väsimiseta. Selle ergonoomiline käepide teeb selle kasutamise mugavaks ja turvaliseks. Teemantlihvitud tera tagab täpse lõiketulemuse. Lisaks hoitakse ära akutoitega hekilõikuri tahtmatu käivitamine tänu kahe käe ohutuslülitusele. Üks aku ja akulaadija kuuluvad tarnekomplekti.

Omadused ja tulu
HGE 18-45 Battery Set: Kerge
Kerge
Õlad ja käed ei väsi ka pikemate tööperioodide jooksul.
HGE 18-45 Battery Set: Teemantteritatud tera
Teemantteritatud tera
Tera tagab täpse lõiketulemuse.
HGE 18-45 Battery Set: Ergonoomiline käepideme disain
Ergonoomiline käepideme disain
Seadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Kahe käega kasutamine tagab ohutuse
  • Hekilõikuri tahtmatu käivitamise vältimiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Lõike pikkus (cm) 45
Hammaste asetus (mm) 18
Kiiruse reguleerimine ei
Tera kiirus (cuts/min) 2700
Lõiketera tüüp Stantsitud, teemantteritatud
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 2,5
Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m) max. 250 (2,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 35 (2,5 Ah)
Laadimisaeg standardlaadijaga (min) 300
Väljundi võimsus (A) 0,5
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2,7
Kaal, sh pakend (kg) 4,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 895 x 243 x 171

*Heki kõrgus: 1 m, pügamine ühelt küljelt

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
  • Tera kaitse
HGE 18-45 Battery Set
HGE 18-45 Battery Set
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Hekid, põõsad
  • Põõsad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.