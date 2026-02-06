HGE 18-45 Battery Set
Komplektis aku ja akulaadijaga: akutoitega hekilõikur HGE 18-45 Battery Set. Energiasäästlik tänu väikesele kaalule ja täpne lõige teemantlihvitud teraga.
Akutoitega hekilõikur HGE 18-45 Battery Set on absoluutne kergekaaluline seade, tagades seega lihtsa ja vaevatu töö ilma õlgade ja käte väsimiseta. Selle ergonoomiline käepide teeb selle kasutamise mugavaks ja turvaliseks. Teemantlihvitud tera tagab täpse lõiketulemuse. Lisaks hoitakse ära akutoitega hekilõikuri tahtmatu käivitamine tänu kahe käe ohutuslülitusele. Üks aku ja akulaadija kuuluvad tarnekomplekti.
Omadused ja tulu
KergeÕlad ja käed ei väsi ka pikemate tööperioodide jooksul.
Teemantteritatud teraTera tagab täpse lõiketulemuse.
Ergonoomiline käepideme disainSeadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Kahe käega kasutamine tagab ohutuse
- Hekilõikuri tahtmatu käivitamise vältimiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõike pikkus (cm)
|45
|Hammaste asetus (mm)
|18
|Kiiruse reguleerimine
|ei
|Tera kiirus (cuts/min)
|2700
|Lõiketera tüüp
|Stantsitud, teemantteritatud
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m)
|max. 250 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|300
|Väljundi võimsus (A)
|0,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|895 x 243 x 171
*Heki kõrgus: 1 m, pügamine ühelt küljelt
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
- Tera kaitse
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Hekid, põõsad
- Põõsad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.