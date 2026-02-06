HGE 18-50 Battery Set
Aku ja kiirlaadija kaasas: akutoitega hekilõikur HGE 18-50 Battery Set. Selle 180° pöörlev käepide ja lõikejääkide pühkija tagavad mugava hekilõikuse.
Enam ei väsi töötades õlad ja käed: Tänu 180° pöörlevale käepidemele pakub akutoitega hekilõikur HGE 18-50 Battery Set igal ajal mugavat tööasendit, näiteks vertikaallõigete tegemisel. Lisaks on akutoitega hekilõikuril mitmeid praktilisi funktsioone. Kahe käe ohutuslülitus hoiab ära seadme tahtmatu käivitamise. Sae funktsioon teeb ka paksemate okste lõikamise imelihtsaks. Ja lõikejääkide pühkimise lisaseade transpordib hekilõikuri jäägid, mis muidu hekki maanduksid, otse mööda maad. Akutoitega hekilõikuri tera on teemantlihvitud ja tagab seega täpsed lõiketulemused. Täiendav terakaitse integreeritud tõstesilmaga kaitseb ehitisi, põrandaid ja tera ennast kahjustuste eest – ning võimaldab seadme ruumi säästmiseks seinale riputada. Üks aku ja kiirlaadija kuuluvad tarnekomplekti.
Omadused ja tulu
Pööratav tagumine käepideKäepidet saab mugava tööasendi tagamiseks mitme astme kaupa 180° pöörata.
HekilõikurPühib hekilõikmed, mis muidu heki peale kukuksid, mugavalt heki ette maha.
Sae funktsioonEriti praktiline hekkide pügamiseks, kus esineb jämedamaid oksi.
Teemantteritatud tera
- Tera tagab täpse lõiketulemuse.
Ergonoomiline käepideme disain
- Seadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Juhtkaitse
- Kaitseb tera ja ennetab kahjustusi hoonetele ja põrandatele.
- Integreeritud riputusaas seadme praktiliseks hoiustamiseks seinal.
Kahe käega kasutamine tagab ohutuse
- Hekilõikuri tahtmatu käivitamise vältimiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõike pikkus (cm)
|50
|Hammaste asetus (mm)
|22
|Kiiruse reguleerimine
|ei
|Tera kiirus (cuts/min)
|2700
|Lõiketera tüüp
|Stantsitud, teemantteritatud
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m)
|max. 325 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 40 (2,5 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|44 / 83
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|970 x 213 x 188
*Heki kõrgus: 1 m, pügamine ühelt küljelt
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
- Tera kaitse
- Hekilõikur
Seadmed
- Käepide: pööratav
- Sae funktsioon
- Juhtkaitse
- Riputusaas hoiustamiseks
Kasutusvaldkonnad
- Hekid, põõsad
- Põõsad
