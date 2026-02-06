HGE 18-50 Battery Set

Aku ja kiirlaadija kaasas: akutoitega hekilõikur HGE 18-50 Battery Set. Selle 180° pöörlev käepide ja lõikejääkide pühkija tagavad mugava hekilõikuse.

Enam ei väsi töötades õlad ja käed: Tänu 180° pöörlevale käepidemele pakub akutoitega hekilõikur HGE 18-50 Battery Set igal ajal mugavat tööasendit, näiteks vertikaallõigete tegemisel. Lisaks on akutoitega hekilõikuril mitmeid praktilisi funktsioone. Kahe käe ohutuslülitus hoiab ära seadme tahtmatu käivitamise. Sae funktsioon teeb ka paksemate okste lõikamise imelihtsaks. Ja lõikejääkide pühkimise lisaseade transpordib hekilõikuri jäägid, mis muidu hekki maanduksid, otse mööda maad. Akutoitega hekilõikuri tera on teemantlihvitud ja tagab seega täpsed lõiketulemused. Täiendav terakaitse integreeritud tõstesilmaga kaitseb ehitisi, põrandaid ja tera ennast kahjustuste eest – ning võimaldab seadme ruumi säästmiseks seinale riputada. Üks aku ja kiirlaadija kuuluvad tarnekomplekti.

Omadused ja tulu
HGE 18-50 Battery Set: Pööratav tagumine käepide
Pööratav tagumine käepide
Käepidet saab mugava tööasendi tagamiseks mitme astme kaupa 180° pöörata.
HGE 18-50 Battery Set: Hekilõikur
Hekilõikur
Pühib hekilõikmed, mis muidu heki peale kukuksid, mugavalt heki ette maha.
HGE 18-50 Battery Set: Sae funktsioon
Sae funktsioon
Eriti praktiline hekkide pügamiseks, kus esineb jämedamaid oksi.
Teemantteritatud tera
  • Tera tagab täpse lõiketulemuse.
Ergonoomiline käepideme disain
  • Seadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Juhtkaitse
  • Kaitseb tera ja ennetab kahjustusi hoonetele ja põrandatele.
  • Integreeritud riputusaas seadme praktiliseks hoiustamiseks seinal.
Kahe käega kasutamine tagab ohutuse
  • Hekilõikuri tahtmatu käivitamise vältimiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Lõike pikkus (cm) 50
Hammaste asetus (mm) 22
Kiiruse reguleerimine ei
Tera kiirus (cuts/min) 2700
Lõiketera tüüp Stantsitud, teemantteritatud
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 2,5
Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m) max. 325 (2,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 40 (2,5 Ah)
Aku laadimisaeg (min) 44 / 83
Väljundi võimsus (A) 2,5
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2,9
Kaal, sh pakend (kg) 5,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 970 x 213 x 188

*Heki kõrgus: 1 m, pügamine ühelt küljelt

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
  • Tera kaitse
  • Hekilõikur

Seadmed

  • Käepide: pööratav
  • Sae funktsioon
  • Juhtkaitse
  • Riputusaas hoiustamiseks
Kasutusvaldkonnad
  • Hekid, põõsad
  • Põõsad
Lisatarvikud
