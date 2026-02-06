Enam ei väsi töötades õlad ja käed: Tänu 180° pöörlevale käepidemele pakub akutoitega hekilõikur HGE 18-50 Battery Set igal ajal mugavat tööasendit, näiteks vertikaallõigete tegemisel. Lisaks on akutoitega hekilõikuril mitmeid praktilisi funktsioone. Kahe käe ohutuslülitus hoiab ära seadme tahtmatu käivitamise. Sae funktsioon teeb ka paksemate okste lõikamise imelihtsaks. Ja lõikejääkide pühkimise lisaseade transpordib hekilõikuri jäägid, mis muidu hekki maanduksid, otse mööda maad. Akutoitega hekilõikuri tera on teemantlihvitud ja tagab seega täpsed lõiketulemused. Täiendav terakaitse integreeritud tõstesilmaga kaitseb ehitisi, põrandaid ja tera ennast kahjustuste eest – ning võimaldab seadme ruumi säästmiseks seinale riputada. Üks aku ja kiirlaadija kuuluvad tarnekomplekti.