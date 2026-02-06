HGE 2-18 BATTERY SET

Akutoitega hekilõikur HGE 2-18 Battery Set võimaldab tänu väikesele kaalule ja akutoitele juhtmevaba ning paindlikku töötamist; lõikepikkus on 45 cm. Komplektis on aku ja akulaadija.

Kaunid hekid on 18 V akutoitega hekilõikuriga HGE 2-18 Battery Set imelihtsad. Väike kaal ja ergonoomiline käepideme disain kõrvaldavad ebamugavustunde ja väsimuse heki lõikamisel isegi pikaajalisel kasutamisel. Teemantlihviga tera, mille lõikepikkus on 45 sentimeetrit ja hammaste vahe 18 millimeetrit, tagab iga kord täpsuse ja puhtad lõiked. Tugev terakaitse hoiab ära tera kahjustamise seinte või piirete ääres lõikamisel. Kui aiatööd on tehtud, saab seadet tänu korpuses olevale käepärasele riputusaasale ruumisäästlikult seinal hoiustada. Lihtsasti kinnitatav terakaitse tagab ka seadme turvalise transpordi ja kaitse hoiustamise ajal. HGE 2-18 Battery Set 18 V hekilõikur tarnitakse koos aku ja akulaadijaga, et saaksite kohe alustada.

Omadused ja tulu
Kerge
Õlad ja käed ei väsi ka pikemate tööperioodide jooksul.
Teemantteritatud tera
Tera tagab täpse lõiketulemuse.
Juhtkaitse
Kaitseb tera ja ennetab kahjustusi hoonetele ja põrandatele.
Kahe käega kasutamine tagab ohutuse
  • Hekilõikuri tahtmatu käivitamise vältimiseks.
Ergonoomiline käepideme disain
  • Seadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Riputusaas hoiustamiseks
  • Seadme käepidemesse on integreeritud riputusaas ruumisäästlikuks hoiustamiseks.
Tera kaitse
  • Lihtne kinnitada hekilõikuri ohutuks transportimiseks vajalikku kohta ja turvaliseks hoiustamiseks pärast kasutamist.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
  • LCD-ekraaniga reaalajatehnoloogia: ekraanile kuvatakse allesjäänud tööaeg, laadimise lõpuni kuluv aeg ja aku võimsus. Kauakestev ja võimas tänu liitiumioonelemendid. Vahetatavat akut saab kasutada kõigis Kärcheri 18 V platvormiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Lõike pikkus (cm) 45
Hammaste asetus (mm) 18
Kiiruse reguleerimine ei
Tera kiirus (cuts/min) 2450
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 2
Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m²) max. 170 (2,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 30 (2,0 Ah)
Laadimisaeg standardlaadijaga (min) 94
Väljundi võimsus (A) 1,5
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2,3
Kaal, sh pakend (kg) 4,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 878 x 193 x 185

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Aku: 18 V / 2.0 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
  • Tera kaitse

Seadmed

  • Juhtkaitse
  • Riputusaas hoiustamiseks
HGE 2-18 BATTERY SET
Kasutusvaldkonnad
  • Hekid, põõsad
  • Põõsad
Lisatarvikud
