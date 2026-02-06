Kaunid hekid on 18 V akutoitega hekilõikuriga HGE 2-18 Battery Set imelihtsad. Väike kaal ja ergonoomiline käepideme disain kõrvaldavad ebamugavustunde ja väsimuse heki lõikamisel isegi pikaajalisel kasutamisel. Teemantlihviga tera, mille lõikepikkus on 45 sentimeetrit ja hammaste vahe 18 millimeetrit, tagab iga kord täpsuse ja puhtad lõiked. Tugev terakaitse hoiab ära tera kahjustamise seinte või piirete ääres lõikamisel. Kui aiatööd on tehtud, saab seadet tänu korpuses olevale käepärasele riputusaasale ruumisäästlikult seinal hoiustada. Lihtsasti kinnitatav terakaitse tagab ka seadme turvalise transpordi ja kaitse hoiustamise ajal. HGE 2-18 Battery Set 18 V hekilõikur tarnitakse koos aku ja akulaadijaga, et saaksite kohe alustada.