HGE 3-18
Pööratava käepideme ja praktilise hekipühkimise tarvikuga juhtmevaba hekilõikur HGE 3-18 (lõikepikkus 50 cm) on loodud mugavaks, turvaliseks ja täpseks tööks.
Täpsus ja mugavus teie aeda: trimmi hekke tõhusalt 18 V hekilõikuriga HGE 3-18. Käepidet saab vertikaalsete lõigete tegemisel mugavuse suurendamiseks 90° pöörata, kohandudes ideaalselt teie konkreetsete töötingimustega. Tänu 50-sentimeetrisele lõikepikkusele ja 22-millimeetrisele hammaste vahele tagab teemantlihviga tera iga kord täpsuse ja puhtad lõiked. Isegi jämedamate okste lõikamine pole probleem, kui kasutate integreeritud saefunktsiooni. Koristamise vaeva vähendamiseks lükkab hõlpsasti paigaldatav hekipühkimise tarvik lõigatud oksad horisontaalsel lõikamisel maapinnale. Terakaitse kaitseb tera ka usaldusväärselt kahjustuste eest, hõlbustades lõikamist mööda seinu või hooneid. Kui töö on tehtud, saab hekilõikuri integreeritud riputusaasa abil ruumisäästlikult hoiule panna. Komplektis on terakaitse tera ohutuks hoiustamiseks, mis toimib ka hekipühkimise tarviku mugava hoiukohana.
Omadused ja tulu
Pööratav tagumine käepideLoodud mugavuseks hekkide pügamisel. Käepidet saab pöörata 90° vasakule või paremale, muutes selle sobivaks nii vasaku- kui ka paremakäelistele kasutajatele.
HekilõikurPühib hekilõikmed, mis muidu heki peale kukuksid, mugavalt heki ette maha.
Sae funktsioonEriti praktiline hekkide pügamiseks, kus esineb jämedamaid oksi.
Teemantteritatud tera
- Tera tagab täpse lõiketulemuse.
Ergonoomiline käepideme disain
- Seadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Juhtkaitse
- Kaitseb tera ja ennetab kahjustusi hoonetele ja põrandatele.
Kahe käega kasutamine tagab ohutuse
- Hekilõikuri tahtmatu käivitamise vältimiseks.
Riputusaas hoiustamiseks
- Seadme käepidemesse on integreeritud riputusaas ruumisäästlikuks hoiustamiseks.
Tera kaitse
- Lihtne kinnitada hekilõikuri ohutuks transportimiseks vajalikku kohta ja turvaliseks hoiustamiseks pärast kasutamist.
- Hekipühkija lisatarviku saab kinnitada tera kaitsekatte külge transportimiseks või hoiustamiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada 18 V Battery Power platvormi seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõike pikkus (cm)
|50
|Hammaste asetus (mm)
|22
|Tera kiirus (cuts/min)
|2450
|Lõiketera tüüp
|laseriga lõigatud, teemantteritatud
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m²)
|max. 230 (2,5 Ah) / max. 460 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|921 x 193 x 185
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Tera kaitse
- Hekilõikur
Seadmed
- Käepide: pööratav
- Sae funktsioon
- Juhtkaitse
- Riputusaas hoiustamiseks
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Hekid, põõsad
- Põõsad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.