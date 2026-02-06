Täpsus ja mugavus teie aeda: trimmi hekke tõhusalt 18 V hekilõikuriga HGE 3-18. Käepidet saab vertikaalsete lõigete tegemisel mugavuse suurendamiseks 90° pöörata, kohandudes ideaalselt teie konkreetsete töötingimustega. Tänu 50-sentimeetrisele lõikepikkusele ja 22-millimeetrisele hammaste vahele tagab teemantlihviga tera iga kord täpsuse ja puhtad lõiked. Isegi jämedamate okste lõikamine pole probleem, kui kasutate integreeritud saefunktsiooni. Koristamise vaeva vähendamiseks lükkab hõlpsasti paigaldatav hekipühkimise tarvik lõigatud oksad horisontaalsel lõikamisel maapinnale. Terakaitse kaitseb tera ka usaldusväärselt kahjustuste eest, hõlbustades lõikamist mööda seinu või hooneid. Kui töö on tehtud, saab hekilõikuri integreeritud riputusaasa abil ruumisäästlikult hoiule panna. Komplektis on terakaitse tera ohutuks hoiustamiseks, mis toimib ka hekipühkimise tarviku mugava hoiukohana.