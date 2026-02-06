HGE 3-18 BATTERY SET
Komplektis on aku ja kiirlaadija: hekilõikuriga HGE 3-18 Battery Set on tänu pööratavale käepidemele ja 50 cm lõikepikkusele mugav töötada.
Heki pügamine on tehtud lihtsaks 18 V akutoitega hekilõikuriga HGE 3-18 Battery Set. Käepidet saab mugavateks vertikaalseteks lõigeteks 90° pöörata, mis kohandub ideaalselt teie töötingimustega. Tänu 50-sentimeetrisele lõikepikkusele ja 22-millimeetrisele hammaste vahele garanteerib teemantlihviga tera iga kord täpsuse ja puhtad lõiked. Isegi jämedamad oksad ei pea teid peatama tänu integreeritud saefunktsioonile. Koristamise vaeva vähendamiseks lükkab hõlpsasti paigaldatav hekipühkimise tarvik lõigatud oksad horisontaalsel lõikamisel maapinnale. Terakaitse kaitseb tera usaldusväärselt kahjustuste eest ja hõlbustab lõikamist mööda seinu või hooneid. Kui töö on tehtud, saab hekilõikuri integreeritud riputusaasa abil ruumisäästlikult hoiule panna. Komplektis on terakaitse tera ohutuks hoiustamiseks. Lisaks saab hekipühkimise tarviku hoiustamiseks terakaitsme külge klõpsata. Kärcher HGE 3-18 Battery Set 18 V hekilõikur tarnitakse koos aku ja kiirlaadijaga, et saaksite kohe aiatöödega pihta hakata.
Omadused ja tulu
Pööratav tagumine käepideLoodud mugavuseks hekkide pügamisel. Käepidet saab pöörata 90° vasakule või paremale, muutes selle sobivaks nii vasaku- kui ka paremakäelistele kasutajatele.
HekilõikurPühib hekilõikmed, mis muidu heki peale kukuksid, mugavalt heki ette maha.
Sae funktsioonEriti praktiline hekkide pügamiseks, kus esineb jämedamaid oksi.
Teemantteritatud tera
- Tera tagab täpse lõiketulemuse.
Ergonoomiline käepideme disain
- Seadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Juhtkaitse
- Kaitseb tera ja ennetab kahjustusi hoonetele ja põrandatele.
Kahe käega kasutamine tagab ohutuse
- Hekilõikuri tahtmatu käivitamise vältimiseks.
Riputusaas hoiustamiseks
- Seadme käepidemesse on integreeritud riputusaas ruumisäästlikuks hoiustamiseks.
Tera kaitse
- Lihtne kinnitada hekilõikuri ohutuks transportimiseks vajalikku kohta ja turvaliseks hoiustamiseks pärast kasutamist.
- Hekipühkija lisatarviku saab kinnitada tera kaitsekatte külge transportimiseks või hoiustamiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada 18 V Battery Power platvormi seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõike pikkus (cm)
|50
|Hammaste asetus (mm)
|22
|Tera kiirus (cuts/min)
|2450
|Lõiketera tüüp
|laseriga lõigatud, teemantteritatud
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m²)
|max. 190 (2,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 30 (2,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|41 / 73
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|921 x 193 x 185
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 2.0 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
- Tera kaitse
- Hekilõikur
Seadmed
- Käepide: pööratav
- Sae funktsioon
- Juhtkaitse
- Riputusaas hoiustamiseks
Kasutusvaldkonnad
- Hekid, põõsad
- Põõsad
