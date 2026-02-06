Heki pügamine on tehtud lihtsaks 18 V akutoitega hekilõikuriga HGE 3-18 Battery Set. Käepidet saab mugavateks vertikaalseteks lõigeteks 90° pöörata, mis kohandub ideaalselt teie töötingimustega. Tänu 50-sentimeetrisele lõikepikkusele ja 22-millimeetrisele hammaste vahele garanteerib teemantlihviga tera iga kord täpsuse ja puhtad lõiked. Isegi jämedamad oksad ei pea teid peatama tänu integreeritud saefunktsioonile. Koristamise vaeva vähendamiseks lükkab hõlpsasti paigaldatav hekipühkimise tarvik lõigatud oksad horisontaalsel lõikamisel maapinnale. Terakaitse kaitseb tera usaldusväärselt kahjustuste eest ja hõlbustab lõikamist mööda seinu või hooneid. Kui töö on tehtud, saab hekilõikuri integreeritud riputusaasa abil ruumisäästlikult hoiule panna. Komplektis on terakaitse tera ohutuks hoiustamiseks. Lisaks saab hekipühkimise tarviku hoiustamiseks terakaitsme külge klõpsata. Kärcher HGE 3-18 Battery Set 18 V hekilõikur tarnitakse koos aku ja kiirlaadijaga, et saaksite kohe aiatöödega pihta hakata.