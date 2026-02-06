Saage oma aed uuesti vormi ilma redelita – vaevata ja mugavalt 18-voldise akutoitega kõrglõikur-hekilõikuriga PHG 2-18. Astmeteta reguleeritav teleskoopvars ulatub kuni ligikaudu 2,8 meetri kõrgusele, samas kui 45-sentimeetrise lõikepikkusega hekilõikuripead saab reguleerida 6 astmes. Väike kaal ja reguleeritav õlarihm, mis pakub täiendavat tuge ja optimaalset kaalujaotust, muudavad isegi pikemad tööülesanded mugavaks kogemuseks. Tänu tera eesmises osas asuvale integreeritud saefunktsioonile pole isegi jämedamad oksad enam probleemiks. Juhikukaitse kaitseb hooneid ja tera võimalike kahjustuste eest ning kui töö on tehtud, tagab hõlpsasti kinnitatav terakaitse ohutu hoiustamise. Mugavalt leiab siit oma koha ka hekipühkija, mis transpordib lõigatud oksad otse maapinnale, võimaldades optimaalset ja ruumisäästlikku hoiustamist. Lihtsaks transportimiseks ja minimaalseks hoiuruumiks kuuris või garaažis saab hekilõikuri varre ka ilma tööriistadeta osadeks lahti võtta.