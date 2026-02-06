PHG 2-18
Kerge akutoitega kõrglõikur-hekilõikur PHG 2-18 muudab kõrgete hekkide lõikamise lihtsaks. Varustatud 45 cm lõikepikkuse, hekipühkija ja reguleeritava lõikepeaga.
Saage oma aed uuesti vormi ilma redelita – vaevata ja mugavalt 18-voldise akutoitega kõrglõikur-hekilõikuriga PHG 2-18. Astmeteta reguleeritav teleskoopvars ulatub kuni ligikaudu 2,8 meetri kõrgusele, samas kui 45-sentimeetrise lõikepikkusega hekilõikuripead saab reguleerida 6 astmes. Väike kaal ja reguleeritav õlarihm, mis pakub täiendavat tuge ja optimaalset kaalujaotust, muudavad isegi pikemad tööülesanded mugavaks kogemuseks. Tänu tera eesmises osas asuvale integreeritud saefunktsioonile pole isegi jämedamad oksad enam probleemiks. Juhikukaitse kaitseb hooneid ja tera võimalike kahjustuste eest ning kui töö on tehtud, tagab hõlpsasti kinnitatav terakaitse ohutu hoiustamise. Mugavalt leiab siit oma koha ka hekipühkija, mis transpordib lõigatud oksad otse maapinnale, võimaldades optimaalset ja ruumisäästlikku hoiustamist. Lihtsaks transportimiseks ja minimaalseks hoiuruumiks kuuris või garaažis saab hekilõikuri varre ka ilma tööriistadeta osadeks lahti võtta.
Omadused ja tulu
Mugav teleskoopsüsteemTöökõrguse astmeteta seadistus ja reguleerimine olenevalt keha kõrgusest ja nõudmisest. Võimaldab pügada hekkide ülaosi kuni 2,80 m kõrguselt.
Reguleeritav lõikepeaTänu hekilõikuri pea 6 reguleeritavale asendile saab hekilõikurit seadistada 125° vahemikus, et see sobiks igaks tööolukorraks.
HekilõikurPühib hekilõikmed, mis muidu heki peale kukuksid, mugavalt heki ette maha.
Sae funktsioon
- Eriti praktiline hekkide pügamiseks, kus esineb jämedamaid oksi.
Õlarihm
- Raskuse optimaalne jaotus ei väsita kasutaja käsi pikkade tööintervallide jooksul.
Teemantteritatud tera
- Tera tagab täpse lõiketulemuse.
Ergonoomiline käepideme disain
- Seadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Juhtkaitse
- Kaitseb tera ja ennetab kahjustusi hoonetele ja põrandatele.
Tera kaitse
- Lihtne kinnitada hekilõikuri ohutuks transportimiseks vajalikku kohta ja turvaliseks hoiustamiseks pärast kasutamist.
- Hekipühkija lisatarviku saab kinnitada tera kaitsekatte külge transportimiseks või hoiustamiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Seadet saab kasutada Kärcheri mistahes 18 V akuga Battery Power.
- LCD akuekraaniga reaalajas tehnoloogia: näitab järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja aku mahtuvust.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõike pikkus (cm)
|45
|Hammaste asetus (mm)
|18
|Lõiketera nurk (°)
|125
|Lõiketera tüüp
|laseriga lõigatud, teemantteritatud
|Tera kiirus (cuts/min)
|2300
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m²)
|max. 180 (2,5 Ah) / max. 360 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2090 x 89 x 200
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Tera kaitse
- Hekilõikur
- Õlarihm
Seadmed
- Sae funktsioon
- Juhtkaitse
Videos
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.