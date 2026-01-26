Akutoitel lehepuhur LBL 2 (Ilma aku ja laadijata)
Võimas 18 V juhtmeta lehepuhur saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 210 km/h koos muljetavaldava ergonoomilise käsitsemisvõimalusega ja hea tasakaaluga.
Hästi tasakaalustatud 18 V juhtmeta lehepuhur sobib ergonoomiliselt käega ja saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 210 km/h. Ja eemaldatav lameotsak koos kaapimisservaga võimaldab lehti puhuda kontrollitult ja sihipäraselt ja lahti puhuda ka niiskeid ja sissetallatud lehti.
Omadused ja tulu
ÕhutoruLehtede ja lahtise mustuse efektiivne eemaldamine maja ümbruses ja garaažis.
Eemaldatav lameotsakTäpseks kohtpuhastamiseks. Lehed saab näiteks täpselt hunnikusse puhuda.
Integreeritud kaapimisservNiisked lehed ja kinnitrambitud mustuse saab lahti kraapida kaapimisservaga.
Ergonoomilise kujuga
- Ideaalselt tasakaalustatud pingutusteta puhastamiseks.
Bajonettkinnitus
- Õhutoru saab hõlpsalt eemaldada nii, et seade võtab hoiustamisel vähem ruumi.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Õhukiirus (km/h)
|max. 210
|Õhu läbilaskevõime (m³/h)
|220
|Kiiruse reguleerimine
|ei
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Õhutoru
- Lameotsak koos kaapimisservaga
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Eemaldab lehed maja ümbrusest
- Eemaldab põõsaste ja hekkide pügamisjäägid
- Rajad ümber maja
- Koduaia ümbruse alad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.