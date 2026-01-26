Hästi tasakaalustatud 18 V juhtmeta lehepuhur sobib ergonoomiliselt käega ja saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 210 km/h. Ja eemaldatav lameotsak koos kaapimisservaga võimaldab lehti puhuda kontrollitult ja sihipäraselt ja lahti puhuda ka niiskeid ja sissetallatud lehti.