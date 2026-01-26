Akutoitel lehepuhur LBL 2 (Ilma aku ja laadijata)

Võimas 18 V juhtmeta lehepuhur saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 210 km/h koos muljetavaldava ergonoomilise käsitsemisvõimalusega ja hea tasakaaluga.

Hästi tasakaalustatud 18 V juhtmeta lehepuhur sobib ergonoomiliselt käega ja saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 210 km/h. Ja eemaldatav lameotsak koos kaapimisservaga võimaldab lehti puhuda kontrollitult ja sihipäraselt ja lahti puhuda ka niiskeid ja sissetallatud lehti.

Omadused ja tulu
Akutoitel lehepuhur LBL 2 (Ilma aku ja laadijata): Õhutoru
Õhutoru
Lehtede ja lahtise mustuse efektiivne eemaldamine maja ümbruses ja garaažis.
Akutoitel lehepuhur LBL 2 (Ilma aku ja laadijata): Eemaldatav lameotsak
Eemaldatav lameotsak
Täpseks kohtpuhastamiseks. Lehed saab näiteks täpselt hunnikusse puhuda.
Akutoitel lehepuhur LBL 2 (Ilma aku ja laadijata): Integreeritud kaapimisserv
Integreeritud kaapimisserv
Niisked lehed ja kinnitrambitud mustuse saab lahti kraapida kaapimisservaga.
Ergonoomilise kujuga
  • Ideaalselt tasakaalustatud pingutusteta puhastamiseks.
Bajonettkinnitus
  • Õhutoru saab hõlpsalt eemaldada nii, et seade võtab hoiustamisel vähem ruumi.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Õhukiirus (km/h) max. 210
Õhu läbilaskevõime (m³/h) 220
Kiiruse reguleerimine ei
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2
Kaal, sh pakend (kg) 3,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Õhutoru
  • Lameotsak koos kaapimisservaga
Akutoitel lehepuhur LBL 2 (Ilma aku ja laadijata)
Akutoitel lehepuhur LBL 2 (Ilma aku ja laadijata)
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Eemaldab lehed maja ümbrusest
  • Eemaldab põõsaste ja hekkide pügamisjäägid
  • Rajad ümber maja
  • Koduaia ümbruse alad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.