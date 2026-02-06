Akutoitel lehepuhur LBL 4
Võimas ja mobiilne: 36 V juhtmeta õhupuhur on varustatud kaheastmelise võimsuse reguleerimisvõimalusega, saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 250 km/h ja sobitub ergonoomiliselt käega.
Omadused ja tulu
Õhutoru
- Lehtede ja lahtise mustuse efektiivne eemaldamine maja ümbruses ja garaažis.
Eemaldatav lameotsak
- Täpseks kohtpuhastamiseks. Lehed saab näiteks täpselt hunnikusse puhuda.
Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
- Maksimaalne võimsus või maksimaalne tööaeg: Võimsuse saab kohandada vastavalt individuaalsetele vajadustele.
Integreeritud kaapimisserv
- Niisked lehed ja kinnitrambitud mustuse saab lahti kraapida kaapimisservaga.
Ergonoomilise kujuga
- Ideaalselt tasakaalustatud pingutusteta puhastamiseks.
Bajonettkinnitus
- Õhutoru saab hõlpsalt eemaldada nii, et seade võtab hoiustamisel vähem ruumi.
36 V Battery Power akuplatvorm
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis Kärcheri 36 V Battery Power platvormi seadmetes
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Õhukiirus (km/h)
|max. 250
|Õhu läbilaskevõime (m³/h)
|330
|Kiiruse reguleerimine
|jah
|Kiiruse seadistused
|2
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Õhutoru
- Lameotsak koos kaapimisservaga
Kasutusvaldkonnad
- Eemaldab lehed maja ümbrusest
- Eemaldab põõsaste ja hekkide pügamisjäägid
- Rajad ümber maja
- Koduaia ümbruse alad
