36 V juhtmeta õhupuhur on varustatud kaheastmelise võimuse reguleerimisvõimalusega ning saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 250 km/h. Lehepuhur on varustatud eemaldatava lameotsakuga ja kaapimisservaga, mis võimaldab lehti lahti puhuda kontrollitult ja sihipäraselt ja võimaldab lahti puhuda ka niiskeid ja sissetallatud lehti. Seade sobib ergonoomiliselt käega ja on väga hästi tasakaalustatud.