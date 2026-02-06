Lehepuhur LBL 2 aku komplektiga

Võimas 18 V Kärcheri akutoitel juhtmeta lehepuhur on varustatud aku ja akulaadijaga. Õhupuhur saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 210 km/h, tagades samal ajal ideaalse tasakaalu ja sobitudes ergonoomiliselt käega.

18 V juhtmeta Kärcheri lehepuhuri komplekt tagab suurepärase tulemuse kõikide langenud lehtedega seotud tööde läbiviimisel. Puhur saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 210 km/h ning on samal ajal hästi tasakaalustatud ja sobib ergonoomiliselt käega. Lehtede lahtipuhumiseks ja sihipäraseks liigutamiseks on lehepuhur varustatud eemaldatava lameotsakuga ja kaapimisservaga. 18 V Kärcher Battery Power vahetatav aku ja akulaadija kuuluvad tarnekomplekti.

Omadused ja tulu
Lehepuhur LBL 2 aku komplektiga: Õhutoru
Lehtede ja lahtise mustuse efektiivne eemaldamine maja ümbruses ja garaažis.
Lehepuhur LBL 2 aku komplektiga: Eemaldatav lameotsak
Täpseks kohtpuhastamiseks. Lehed saab näiteks täpselt hunnikusse puhuda.
Lehepuhur LBL 2 aku komplektiga: Integreeritud kaapimisserv
Niisked lehed ja kinnitrambitud mustuse saab lahti kraapida kaapimisservaga.
Ergonoomilise kujuga
  • Ideaalselt tasakaalustatud pingutusteta puhastamiseks.
Bajonettkinnitus
  • Õhutoru saab hõlpsalt eemaldada nii, et seade võtab hoiustamisel vähem ruumi.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Õhukiirus (km/h) max. 210
Õhu läbilaskevõime (m³/h) 220
Kiiruse reguleerimine ei
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 2,5
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) max. 400 (2,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 22 (2,5 Ah)
Laadimisaeg standardlaadijaga (min) 300
Väljundi võimsus (A) 0,5
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2
Kaal, sh pakend (kg) 3,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
  • Õhutoru
  • Lameotsak koos kaapimisservaga
Lehepuhur LBL 2 aku komplektiga
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Eemaldab lehed maja ümbrusest
  • Eemaldab põõsaste ja hekkide pügamisjäägid
  • Rajad ümber maja
  • Koduaia ümbruse alad
Lisatarvikud
