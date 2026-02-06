18 V juhtmeta Kärcheri lehepuhuri komplekt tagab suurepärase tulemuse kõikide langenud lehtedega seotud tööde läbiviimisel. Puhur saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 210 km/h ning on samal ajal hästi tasakaalustatud ja sobib ergonoomiliselt käega. Lehtede lahtipuhumiseks ja sihipäraseks liigutamiseks on lehepuhur varustatud eemaldatava lameotsakuga ja kaapimisservaga. 18 V Kärcher Battery Power vahetatav aku ja akulaadija kuuluvad tarnekomplekti.