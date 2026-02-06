Lehepuhur LBL 2 aku komplektiga
Võimas 18 V Kärcheri akutoitel juhtmeta lehepuhur on varustatud aku ja akulaadijaga. Õhupuhur saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 210 km/h, tagades samal ajal ideaalse tasakaalu ja sobitudes ergonoomiliselt käega.
18 V juhtmeta Kärcheri lehepuhuri komplekt tagab suurepärase tulemuse kõikide langenud lehtedega seotud tööde läbiviimisel. Puhur saavutab õhu maksimaalseks kiiruseks 210 km/h ning on samal ajal hästi tasakaalustatud ja sobib ergonoomiliselt käega. Lehtede lahtipuhumiseks ja sihipäraseks liigutamiseks on lehepuhur varustatud eemaldatava lameotsakuga ja kaapimisservaga. 18 V Kärcher Battery Power vahetatav aku ja akulaadija kuuluvad tarnekomplekti.
Omadused ja tulu
ÕhutoruLehtede ja lahtise mustuse efektiivne eemaldamine maja ümbruses ja garaažis.
Eemaldatav lameotsakTäpseks kohtpuhastamiseks. Lehed saab näiteks täpselt hunnikusse puhuda.
Integreeritud kaapimisservNiisked lehed ja kinnitrambitud mustuse saab lahti kraapida kaapimisservaga.
Ergonoomilise kujuga
- Ideaalselt tasakaalustatud pingutusteta puhastamiseks.
Bajonettkinnitus
- Õhutoru saab hõlpsalt eemaldada nii, et seade võtab hoiustamisel vähem ruumi.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Õhukiirus (km/h)
|max. 210
|Õhu läbilaskevõime (m³/h)
|220
|Kiiruse reguleerimine
|ei
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|300
|Väljundi võimsus (A)
|0,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
- Õhutoru
- Lameotsak koos kaapimisservaga
Kasutusvaldkonnad
- Eemaldab lehed maja ümbrusest
- Eemaldab põõsaste ja hekkide pügamisjäägid
- Rajad ümber maja
- Koduaia ümbruse alad
