Muru- ja põõsakäärid GSH 2 Plus
Täpsus, mis inspireerib: Akutoitega 2-ühes muru- ja põõsahekilõikuriga saate lõigata muruääri ja põõsaid ülimalt kiiresti!
Täpsus, mis avaldab muljet: Kasutades sisseehitatud akuga kerge akutoitel muru- ja põõsahekilõikuri GSH 2 Plus 8 cm laiust murutera, saate lihtsalt lõigata muruääri radade, lillepeenarde ümber või terrassi ääres. Meie täpset 11 cm pikkust põõsatera kasutatakse aiapõõsaste kujundamiseks. Muude eeliste hulka kuuluvad kiire, tööriistavaba terade vahetamine ühe nupuvajutusega, põõsateras olev kinnitusaas ruumisäästlikuks hoiustamiseks ning mugavaks muruäärte lõikamiseks lisavarustusena saadaolev teleskoopvars (ei kuulu tarnekomplekti).
Omadused ja tulu
Tera vahetamine ilma tööriistadetaÜleminek muru- ja põõsaterade vahel on tänu kiirvahetussüsteemile vaevatu.
Laserlõigatud teemantlihviga tera.Tagab täpsed tulemused.
Ergonoomiline käepideme disainMugav hoida isegi mahukamate tööde teostamise ajal.
Riputusaas
- Ruumisäästlikuks hoiustamiseks.
Ohutuslüliti
- Ennetab muru- ja põõsalõikuri tahtmatut käivitamist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Põõsatera lõikepikkus (cm)
|11
|Põõsatera hammaste samm (mm)
|8
|Murutera lõikelaius (cm)
|8
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku pinge (V)
|3,6
|Võimsus aku laadimiskorra kohta – põõsa lõikamine* (m)
|max. 400
|Võimsus aku laadimiskorra kohta – muru lõikamine (m)
|max. 500
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 50
|Aku laadimisaeg (min)
|155
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|392 x 81 x 132
*Jooksvad meetrid, tera pikkus /
** Kasutamine muruteraga
Seadmed
- Põõsatera
- Murutera
- Riputusaas hoiustamiseks
- Tera kaitse
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Muru servad
- Põõsaste pügamiseks ja kujundamiseks.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.