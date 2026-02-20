Muru- ja põõsakäärid GSH 2 Plus

Täpsus, mis inspireerib: Akutoitega 2-ühes muru- ja põõsahekilõikuriga saate lõigata muruääri ja põõsaid ülimalt kiiresti!

Täpsus, mis avaldab muljet: Kasutades sisseehitatud akuga kerge akutoitel muru- ja põõsahekilõikuri GSH 2 Plus 8 cm laiust murutera, saate lihtsalt lõigata muruääri radade, lillepeenarde ümber või terrassi ääres. Meie täpset 11 cm pikkust põõsatera kasutatakse aiapõõsaste kujundamiseks. Muude eeliste hulka kuuluvad kiire, tööriistavaba terade vahetamine ühe nupuvajutusega, põõsateras olev kinnitusaas ruumisäästlikuks hoiustamiseks ning mugavaks muruäärte lõikamiseks lisavarustusena saadaolev teleskoopvars (ei kuulu tarnekomplekti).

Omadused ja tulu
Muru- ja põõsakäärid GSH 2 Plus: Tera vahetamine ilma tööriistadeta
Tera vahetamine ilma tööriistadeta
Üleminek muru- ja põõsaterade vahel on tänu kiirvahetussüsteemile vaevatu.
Muru- ja põõsakäärid GSH 2 Plus: Laserlõigatud teemantlihviga tera.
Laserlõigatud teemantlihviga tera.
Tagab täpsed tulemused.
Muru- ja põõsakäärid GSH 2 Plus: Ergonoomiline käepideme disain
Ergonoomiline käepideme disain
Mugav hoida isegi mahukamate tööde teostamise ajal.
Riputusaas
  • Ruumisäästlikuks hoiustamiseks.
Ohutuslüliti
  • Ennetab muru- ja põõsalõikuri tahtmatut käivitamist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Põõsatera lõikepikkus (cm) 11
Põõsatera hammaste samm (mm) 8
Murutera lõikelaius (cm) 8
Aku tüüp Liitiumioonaku
Aku pinge (V) 3,6
Võimsus aku laadimiskorra kohta – põõsa lõikamine* (m) max. 400
Võimsus aku laadimiskorra kohta – muru lõikamine (m) max. 500
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 50
Aku laadimisaeg (min) 155
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 0,6
Kaal, sh pakend (kg) 1,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 392 x 81 x 132

*Jooksvad meetrid, tera pikkus /
** Kasutamine muruteraga

Seadmed

  • Põõsatera
  • Murutera
  • Riputusaas hoiustamiseks
  • Tera kaitse
Kasutusvaldkonnad
  • Muru servad
  • Põõsaste pügamiseks ja kujundamiseks.
