Kerge ja manööverdatav LMO 2-18 akumuruniiduk, mille lõikelaius on 32 cm, sobib suurepäraselt väiksematele, kuni 250 m² suurustele muruplatsidele. Lõikekõrgust saab reguleerida ühele viiest tasemest vahemikus 25 kuni 60 mm. Koos võimsa harjadeta mootoriga niidetakse muru alati ideaalselt. Kui niidate mööda servi või piire, sirutavad murukammid rohulibled, tagades, et ükski tera ei jää vahele. Niidetud muru kogutakse 30-liitrisesse rohukogumiskonteinerisse. Reguleeritava kõrgusega juhtkäepide tagab niitmisel püstise ja mugava asendi ning kokkupandav disain võimaldab ruumisäästlikku ladustamist. Transpordikäepidet saab kasutada ka kerge akuniiduki kandmiseks kõikjal, kus seda vaja läheb, näiteks trepist üles ja alla. LMO 2-18 aku ühildub kõigi 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi vahetatavate akudega.