LMO 2-18
Harjadeta mootori ja 32 cm lõikelaiusega manööverdatav akuga LMO 2-18 akumuruniiduk sobib ideaalselt väiksemate murupindade jaoks, mille pindala on kuni 250 m².
Kerge ja manööverdatav LMO 2-18 akumuruniiduk, mille lõikelaius on 32 cm, sobib suurepäraselt väiksematele, kuni 250 m² suurustele muruplatsidele. Lõikekõrgust saab reguleerida ühele viiest tasemest vahemikus 25 kuni 60 mm. Koos võimsa harjadeta mootoriga niidetakse muru alati ideaalselt. Kui niidate mööda servi või piire, sirutavad murukammid rohulibled, tagades, et ükski tera ei jää vahele. Niidetud muru kogutakse 30-liitrisesse rohukogumiskonteinerisse. Reguleeritava kõrgusega juhtkäepide tagab niitmisel püstise ja mugava asendi ning kokkupandav disain võimaldab ruumisäästlikku ladustamist. Transpordikäepidet saab kasutada ka kerge akuniiduki kandmiseks kõikjal, kus seda vaja läheb, näiteks trepist üles ja alla. LMO 2-18 aku ühildub kõigi 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi vahetatavate akudega.
Omadused ja tulu
Võimas harjadeta mootorKõrge jõudlus ja pikem toote eluiga
Rohukogumismahuti tõhus täitmineTänu optimeeritud õhuvoolule täitub rohukogumiskonteiner kuni 95%. See tähendab vähem seisakuaega töötamise ajal.
Aku täituvuse indikaatorMurukogumismahuti klapp sulgub, kui see on täiesti täis ja vajab tühjendamist.
Lõikekõrguse lihtne reguleerimine
- Vaid ühe liigutusega saab vajaliku lõikekõrguse reguleerida ühele viiest tasemest vahemikus 25–60 mm.
Niidab ka äärtest
- Murukammid püüavad automaatselt kinni kuni servani kasvava muru.
Ruumisäästlik disain
- Tekstiilist kogumiskoti saab voltida väga väikeseks ning see võtab muruniidukil hoiustades väga vähe ruumi.
- Kokkuklapitav lükkesanga võimaldab seadet ruumisäästlikult hoiustada.
Integreeritud kandesang
- Integreeritud kandesang seadme lihtsaks transportimiseks.
Ergonoomiline töökontseptsioon
- Lükkesanga saab reguleerida vastavalt kasutaja suurusele – nii saate alati mugavalt olla püstiasendis.
- Pehmendusega käepide tagab turvalise ja mugava haarde.
- Juhtkäepidemel olev täispikk juhtriba muudab kasutamise lihtsaks.
Ohutusvõti
- Lapselukk: muruniiduki tahtmatu käivitamine on välistatud.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- LCD akuekraaniga reaalajas tehnoloogia: näitab järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja aku mahtuvust.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada 18 V Battery Power platvormi seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõikelaius (cm)
|32
|Lõikekõrgus (mm)
|25 - 60
|Lõikekõrguse reguleerimine
|5x
|Murukogumiskasti maht (l)
|30
|Veosild
|Harjadeta mootor
|Kiirus (rpm)
|3500
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|10,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Murukoguja
Seadmed
- Tera
- Lükkesang, reguleeritava kõrgusega
- Integreeritud kandesang
- Aku täituvuse indikaator
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Muru
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.