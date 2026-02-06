LMO 2-18 Battery Set

Harjadeta mootoriga ja 32 cm lõikelaiusega manööverdatav LMO 2-18 akumuruniiduk sobib ideaalselt väikestele kruntidele ning on aku ja kiirlaadijaga komplektis kohe kasutusvalmis.

Kerge ja manööverdatav: 32 cm lõikelaiusega LMO 2-18 Battery Set akumuruniiduk sobib ideaalselt väiksematele, kuni 250-ruutmeetristele muruplatsidele. Lõikekõrgust saab reguleerida ühele viiest tasemest vahemikus 25 kuni 60 mm. Koos võimsa harjadeta mootoriga niidetakse muru alati täpselt. Kui niidate mööda servi või piire, sirutavad murukammid rohulibled, tagades, et ükski tera ei jää vahele. Niidetud muru kogutakse 30-liitrisesse rohukogumiskonteinerisse. Reguleeritava kõrgusega juhtkäepide tagab niitmisel püstise ja mugava asendi ning kokkupandav disain võimaldab ruumisäästlikku ladustamist. Transpordikäepidet saab kasutada ka kerge akuniiduki kandmiseks kõikjal, kus seda vaja läheb, näiteks trepist üles ja alla. Üks aku ja kiirlaadija kuuluvad komplekti.

Omadused ja tulu
LMO 2-18 Battery Set: Võimas harjadeta mootor
Võimas harjadeta mootor
Kõrge jõudlus ja pikem toote eluiga
LMO 2-18 Battery Set: Rohukogumismahuti tõhus täitmine
Rohukogumismahuti tõhus täitmine
Tänu optimeeritud õhuvoolule täitub rohukogumiskonteiner kuni 95%. See tähendab vähem seisakuaega töötamise ajal.
LMO 2-18 Battery Set: Aku täituvuse indikaator
Aku täituvuse indikaator
Murukogumismahuti klapp sulgub, kui see on täiesti täis ja vajab tühjendamist.
Lõikekõrguse lihtne reguleerimine
  • Vaid ühe liigutusega saab vajaliku lõikekõrguse reguleerida ühele viiest tasemest vahemikus 25–60 mm.
Niidab ka äärtest
  • Murukammid suunavad lõiketera alla ka äärtes kasvava muru.
Ruumisäästlik disain
  • Tekstiilist kogumiskoti saab voltida väga väikeseks ning see võtab muruniidukil hoiustades väga vähe ruumi.
  • Kokkuklapitav lükkesanga võimaldab seadet ruumisäästlikult hoiustada.
Integreeritud kandesang
  • Integreeritud kandesang seadme lihtsaks transportimiseks.
Ergonoomiline töökontseptsioon
  • Lükkesanga saab reguleerida vastavalt kasutaja suurusele – nii saate alati mugavalt olla püstiasendis.
  • Pehmendusega käepide tagab turvalise ja mugava haarde.
  • Juhtkäepidemel olev täispikk juhtriba muudab kasutamise lihtsaks.
Ohutusvõti
  • Lapselukk: muruniiduki tahtmatu käivitamine on välistatud.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • LCD akuekraaniga reaalajas tehnoloogia: näitab järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja aku mahtuvust.
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Lõikelaius (cm) 32
Lõikekõrgus (mm) 25 - 60
Murukogumiskasti maht (l) 30
Veosild Harjadeta mootor
Kiirus (rpm) 3500
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 5
Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m²) max. 250 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 28
Aku laadimisaeg (min) 94 / 143
Väljundi võimsus (A) 2,5
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 10,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1186 x 354 x 1026

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Aku: 18 V / 5,0 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
  • Murukoguja

Seadmed

  • Tera
  • Lükkesang, reguleeritava kõrgusega
  • Integreeritud kandesang
  • Aku täituvuse indikaator
LMO 2-18 Battery Set
LMO 2-18 Battery Set
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Muru
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.