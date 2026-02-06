LMO 2-18 Battery Set
Harjadeta mootoriga ja 32 cm lõikelaiusega manööverdatav LMO 2-18 akumuruniiduk sobib ideaalselt väikestele kruntidele ning on aku ja kiirlaadijaga komplektis kohe kasutusvalmis.
Kerge ja manööverdatav: 32 cm lõikelaiusega LMO 2-18 Battery Set akumuruniiduk sobib ideaalselt väiksematele, kuni 250-ruutmeetristele muruplatsidele. Lõikekõrgust saab reguleerida ühele viiest tasemest vahemikus 25 kuni 60 mm. Koos võimsa harjadeta mootoriga niidetakse muru alati täpselt. Kui niidate mööda servi või piire, sirutavad murukammid rohulibled, tagades, et ükski tera ei jää vahele. Niidetud muru kogutakse 30-liitrisesse rohukogumiskonteinerisse. Reguleeritava kõrgusega juhtkäepide tagab niitmisel püstise ja mugava asendi ning kokkupandav disain võimaldab ruumisäästlikku ladustamist. Transpordikäepidet saab kasutada ka kerge akuniiduki kandmiseks kõikjal, kus seda vaja läheb, näiteks trepist üles ja alla. Üks aku ja kiirlaadija kuuluvad komplekti.
Omadused ja tulu
Võimas harjadeta mootorKõrge jõudlus ja pikem toote eluiga
Rohukogumismahuti tõhus täitmineTänu optimeeritud õhuvoolule täitub rohukogumiskonteiner kuni 95%. See tähendab vähem seisakuaega töötamise ajal.
Aku täituvuse indikaatorMurukogumismahuti klapp sulgub, kui see on täiesti täis ja vajab tühjendamist.
Lõikekõrguse lihtne reguleerimine
- Vaid ühe liigutusega saab vajaliku lõikekõrguse reguleerida ühele viiest tasemest vahemikus 25–60 mm.
Niidab ka äärtest
- Murukammid suunavad lõiketera alla ka äärtes kasvava muru.
Ruumisäästlik disain
- Tekstiilist kogumiskoti saab voltida väga väikeseks ning see võtab muruniidukil hoiustades väga vähe ruumi.
- Kokkuklapitav lükkesanga võimaldab seadet ruumisäästlikult hoiustada.
Integreeritud kandesang
- Integreeritud kandesang seadme lihtsaks transportimiseks.
Ergonoomiline töökontseptsioon
- Lükkesanga saab reguleerida vastavalt kasutaja suurusele – nii saate alati mugavalt olla püstiasendis.
- Pehmendusega käepide tagab turvalise ja mugava haarde.
- Juhtkäepidemel olev täispikk juhtriba muudab kasutamise lihtsaks.
Ohutusvõti
- Lapselukk: muruniiduki tahtmatu käivitamine on välistatud.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- LCD akuekraaniga reaalajas tehnoloogia: näitab järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja aku mahtuvust.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõikelaius (cm)
|32
|Lõikekõrgus (mm)
|25 - 60
|Murukogumiskasti maht (l)
|30
|Veosild
|Harjadeta mootor
|Kiirus (rpm)
|3500
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|5
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 28
|Aku laadimisaeg (min)
|94 / 143
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|10,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 5,0 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
- Murukoguja
Seadmed
- Tera
- Lükkesang, reguleeritava kõrgusega
- Integreeritud kandesang
- Aku täituvuse indikaator
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Muru
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.