Kerge ja manööverdatav: 18 V akuga muruniiduk võimsa harjadeta mootoriga ja lõikelaiusega 34 cm, sobib kuni 350 m² suurusele murule.
18-voldine akuga muruniiduk on kerge, manööverdatav ja võimsa harjadeta mootoriga. Kuni 350-ruutmeetrine muru niidetakse kiiresti ja täpselt. Töölaius on 34 sentimeetrit. Lõikekõrgust saab hõlpsasti reguleerida vastavalt vajadusele ühele viiest tasemest vahemikus 25 kuni 60 millimeetrit. Tänu iPower funktsiooni intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega. Kui servi või piire on vaja niita, sirutavad murukammid rohulibled üles, et neid paremini püüda. 2-in-1 niitmissüsteemiga jaotatakse niidetud muru multšimisel loodusliku väetisena ühtlaselt üle muru või kogutakse 35-liitrisesse rohukogumiskonteinerisse – katkematuks niitmiseks pikemaks ajaks. Juhtkäepide on reguleeritava kõrgusega mugavaks tööasendiks. Kui raam on kokku volditud, võtab see panipaigas vähem ruumi. Seal on integreeritud transpordikäepidemed, mis võimaldavad hõlpsalt trepist ja astmetest üles kanda. Ühildub kõigi 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi vahetatavate akudega.
Omadused ja tulu
Võimas harjadeta mootorKõrge jõudlus ja pikem toote eluiga
iPowerTäiendav jõudlus ja optimeeritud aku tööaeg. Tänu intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega.
Kaks-ühes niitmissüsteemLõigatud hein kogutakse niitmise ajal murukogumiskasti. Multšimisfunktsioon: multšimistarviku abil laotatakse niidetud hein loodusliku väetisena tagasi murule. Teritatud terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.
Rohukogumismahuti tõhus täitmine
- Tänu optimeeritud õhuvoolule täitub rohukogumiskonteiner kuni 95%. See tähendab vähem seisakuaega töötamise ajal.
Aku täituvuse indikaator
- Murukogumismahuti klapp sulgub, kui see on täiesti täis ja vajab tühjendamist.
Mugav lõikekõrguse reguleerimine
- Vaid ühe liigutusega saab vajaliku lõikekõrguse reguleerida ühele viiest tasemest vahemikus 25–60 mm.
Niidab ka äärtest
- Murukammid suunavad lõiketera alla ka äärtes kasvava muru.
Ruumisäästlik disain
- Tekstiilist kogumiskoti saab voltida väga väikeseks ning see võtab muruniidukil hoiustades väga vähe ruumi.
- Kokkuklapitav lükkesanga võimaldab seadet ruumisäästlikult hoiustada.
Integreeritud kandesang
- Integreeritud kandesang seadme lihtsaks transportimiseks.
Ergonoomiline töökontseptsioon
- Lükkesanga saab reguleerida vastavalt kasutaja suurusele – nii saate alati mugavalt olla püstiasendis.
- Pehmendusega käepide tagab turvalise ja mugava haarde.
- Juhtkäepidemel olev täispikk juhtriba muudab kasutamise lihtsaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõikelaius (cm)
|34
|Lõikekõrgus (mm)
|25 - 60
|Lõikekõrguse reguleerimine
|5x
|Murukogumiskasti maht (l)
|35
|Veosild
|Harjadeta mootor
|Kiirus (rpm)
|3500
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Multšimiskomplekt
- Murukoguja
Seadmed
- Tera
- Lükkesang, reguleeritava kõrgusega
- Integreeritud kandesang
- Aku täituvuse indikaator
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Muru
Lisatarvikud
