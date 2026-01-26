18-voldine akuga muruniiduk on kerge, manööverdatav ja võimsa harjadeta mootoriga. Kuni 350-ruutmeetrine muru niidetakse kiiresti ja täpselt. Töölaius on 34 sentimeetrit. Lõikekõrgust saab hõlpsasti reguleerida vastavalt vajadusele ühele viiest tasemest vahemikus 25 kuni 60 millimeetrit. Tänu iPower funktsiooni intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega. Kui servi või piire on vaja niita, sirutavad murukammid rohulibled üles, et neid paremini püüda. 2-in-1 niitmissüsteemiga jaotatakse niidetud muru multšimisel loodusliku väetisena ühtlaselt üle muru või kogutakse 35-liitrisesse rohukogumiskonteinerisse – katkematuks niitmiseks pikemaks ajaks. Juhtkäepide on reguleeritava kõrgusega mugavaks tööasendiks. Kui raam on kokku volditud, võtab see panipaigas vähem ruumi. Seal on integreeritud transpordikäepidemed, mis võimaldavad hõlpsalt trepist ja astmetest üles kanda. Ühildub kõigi 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi vahetatavate akudega.